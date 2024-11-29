'Дети описывают ад': интервью Христе Храновского музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

В Киеве, в рамках документального проекта "Дневники мирных: голоса выживших и тех, кто нет" Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, состоялось публичное интервью с Христей Храновской. Тема встречи: "Дневники войны: о чем пишут украинские дети?".

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Христя Храновская – известная меценатка, которая реализовала немало социальных, образовательных и культурных инициатив Среди последних – создание передвижной выставки "Дневники войны: неслышные голоса украинских детей".

Модерировала беседу Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член Наблюдательного Совета Фонда.

Выставка уже состоялась в 6 городах Европы и в 2 городах в США. В ее основе – дневники 14 детей от 7 до 16 лет из разных регионов Украины. Никто не ожидал, что записанные детьми мысли о войне, использованные в проекте, станут мощным дипломатическим инструментом. Фрагменты эго-документов цитировались на Генеральной ассамблее ООН.

"Цель проекта – показать международному сообществу ту боль, которую переживает молодое поколение украинцев. Рассказать обо всех их словах, действиях и поступках, которые они фиксируют. Выставка называется "Дневники войны: нерассказанные истории украинских детей", но это не только дневники, но и видеозаписи, рисунки, артефакты погибших родителей", – объясняет Христя Храновская.

Она подчеркнула, что мир не до конца понимает, что переживают украинцы каждый день.

"Люди не осознают масштаб ужаса. Следовательно, миссия проекта – показать международному сообществу, как во время войны живут украинцы. Дети же в своих дневниках описывают ад, рассказывают о недетских пережитых эмоциях очень просто, незаангажированно", – добавляет меценатка.

Идея создать проект возникла во Христе под влиянием фильма "Дневник Анны Франк". Эта история разворачивалась 80 лет назад, и она до сих пор поражает драматизмом.

Христя поделилась историями детей, которые передавали свои записи, рисунки и вещи погибших родителей: жетоны и телефоны, письма, написанные для родителей на фронте. Дети предоставляли эти вещи с просьбой показать их миру, чтобы рассказать о жертвах их близких.

"Когда ребенок отдавал дневник или вещь погибшего отца, я спрашивала: "Вы точно хотите это сделать?" И дети отвечали: "Да, я хочу, чтобы о моем папе знал весь мир". Это огромная ответственность для нас", – рассказывает меценатка.

И добавляет, что проект Дневники войны демонстрирует важность документирования трагедий для сохранения памяти. Он помогает миру понять реалии войны через личные истории детей, живущих в ее тени.

Наталья Емченко также отмечает важность документирования личного опыта войны.

"Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова уже собрал более 120 000 свидетельств, в том числе и дневников. У нас есть дневники из Мариуполя, которые по своей силе равны свидетельствам Анны Франк", – подчеркнула Наталья.

Документальный проект "Дневники мирных: голоса выживших и тех, кто нет" расположен на первом этаже Музея истории города Киев (ул. Богдана Хмельницкого, 7).

Публичные интервью проходят в рамках цикла культурологических событий Музея "Голоса Мирных", направленных на сохранение памяти о войне. Следите за анонсами мероприятий в соцсетях Фонда Рината Ахметова и на сайте Музея.