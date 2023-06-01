В Национальной опере пройдет премьера спектакля и благотворительная выставка картин с участием примы-балерины Кристины Шишпор и художницы Сони Морозюк

Ко дню защиты детей прима-балерина Национальной оперы Украины, посол детского благотворительного фонда "Good Do Nations" Кристина Шишпор объявила о премьере балета "5 танго". Во время спектакля состоится выставка современной украинской художницы Сони Морозюк. Часть средств от проданных картин будет передана в поддержку отделения ургентной хирургии больницы "Охматдет" в Киеве.

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Премьера балета состоится 23 июня в Национальной опере Украины.

Выразительной чертой творчества Сони Морозюк, которую знают не только в Украине, но и за рубежом, есть интуитивное, экспрессивное сочетание цветов и слов. Ее картины звучат не только красками, они дополнены смыслами фраз и единичных слов. С начала полномасштабного вторжения художница воюет на своем фронте – художественном, и своим творчеством рассказывает миру правду о несокрушимости и борьбе украинцев.

"Сейчас в нашей поддержке, как никогда нуждаются дети, а искусство существует именно для того, чтобы нести добро, красоту и давать силы при всем продолжать жить, творить, любить, создавая детям лучшее будущее. Дети не должны страдать, и в наших силах помочь им пройти сложный путь лечения и восстановления без осложнений и последствий", – говорит Кристина Шишпор.

Следует отметить, что Кристина Шишпор вернулась в Украину в июле прошлого года. В это тяжелое время войны прима-балерина не покинула сцену родного театра, осталась с украинцами и вдохновляет своим талантом и поддерживает веру в победу.

Кристина считает, что сейчас каждый должен воевать на своем фронте. Поэтому она присоединилась к инициативам по сбору средств на приобретение жизненно необходимого оборудования для детских больниц.

Балерина поддержала сбор для Запорожской детской больницы, а также записала видео в поддержку и помогла в организации розыгрыша футболки с автографом Георгия Бущана – деньги от аукциона пошли на помощь клиникам, которые лечат раненых украинских детей, привезенных из горячих точек страны.

Для детей из Николаева, Кристина вместе с Анастасией Давшан провели благотворительный мастер-класс по балету и Ваrre и собрали почти 100 тыс. грн, чем очень ускорили сбор средств и помогли приобрести уникальный энцефалограф.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская прима-балерина Кристина Шишпор поддержала волонтерский проект по помощи клиникам, которые лечат раненых украинских детей, привезенных из горячих точек страны. Она призвала принять участие в сборе средств на приобретение необходимой аппаратуры для этих больниц.

Прима записала видеоролик, в котором обратилась к небезразличным украинцам и призвала их присоединиться к благотворительному аукциону и розыгрышу футболки с автографом голкипера киевского "Динамо" Георгия Бущана.

Также прима-балерина Шишпор и гимнастка Давшан провели мастер-класс по спасению жизни детей.

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