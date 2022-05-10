Держался не за должность, а за Украину: в сети поделились воспоминаниями о Кравчуке

Во вторник, 10 мая, после продолжительной болезни ушел из жизни первый президент Украины Леонид Кравчук. В сети действующие и бывшие украинские политики и чиновники, которые знали его лично, поделились своими воспоминаниями.

Так, бывший уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба написал в Facebook, что он знал Леонида Макаровича многие годы. По словам экс-чиновника, он всегда восхищался мудростью первого главы государства.

"Он очень болел за Украину. Искренние соболезнования родным. Светлая память первому Президенту Украины", – написал Кулеба.

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Дмитрий Разумков, бывший спикер Верховной Рады 9-го созыва, отметил, что Кравчук стоял у истоков современной украинской государственности, его вклад в становление нашего государства сложно переоценить.

Он до последнего оставался верным Украине и стремился своим опытом и знаниями сделать жизнь украинцев лучше. И ему это удавалось, написал Разумков.

"Именно во время его председательства Парламент принял Акт провозглашения независимости Украины. Именно Леонид Макарович не побоялся и первым взял на себя управление большим государством в непростые времена начала 90-х. Его жизнь была наполнена разными знаковыми событиями и решениями", – отметил он.

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий написал, что Леонид Кравчук был человеком, который имел смелость быть среди тех, кто уничтожил Советский Союз.

"Он не держался за должность и заложил устои нашей демократии. Он много ошибался. Его было за что критиковать, но не сегодня. Сегодня хочу поблагодарить украинца Леонида Макаровича Кравчука. Соболезнования родным и близким", – добавил политик.

Пятый президент Украины, нардеп от "ЕС" Петр Порошенко подчеркнул: нет никакого сомнения, что Леонид Макарович ушел из жизни с верой в нашу победу.

"Сознательный переход Леонида Кравчука на государственные позиции сыграл не последнюю роль в провозглашении Независимости. Свою власть он использовал для достижения этой великой цели. А впоследствии придумал, как в Беловежской пуще похоронить Советский Союз.

Тогда ни первый Президент, ни кто-либо из нас не знали, какая жесткая борьба ждет нас впереди, чтобы защитить наш государственный выбор и свое право быть украинцами", – написал Порошенко.

А бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил, о чем говорил Кравчук год назад:

"Россия уже воюет 150 лет своей истории и какие-либо решения воспринимает не из-за выполнения международных норм или правил поведения, определенных в цивилизованном мире, а действует по схеме – сила должна иметь верх. И это особенно видно на примере Украины со времен создания независимой государства. Поэтому мы должны быть готовы к любым сценариям", – эту цитату Гройсман привел в Facebook.

Мэр Киева Виталий Кличко также выразил свои искренние соболезнования родным и близким Леонида Макаровича. Он написал, что лидером человека делают три вещи: талант, сильный характер и знания. И все это было присуще Кравчуку.

"Мы сохраним суверенитет и свободу, которые получили более 30 лет назад! Мы не отступим и победим! Спасибо Вам, Леонид Макарович, за любовь к Украине, за Вашу мудрость и смелость. Светлая Вам память, господин Президент", – добавил городской глава украинской столицы.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram написал, что гордится личным знакомством с Леонидом Кравчуком.

"Леонид Макарович был мудрым патриотом Украины, действительно исторической фигурой в обретении нашей Независимости. Светлая память светлому человеку!" – подчеркнул он.

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