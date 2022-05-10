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Смерть Кравчука: чем запомнился первый президент и что говорил об агрессии России

Виталий Семченко
Общество
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Смерть Кравчука: чем запомнился первый президент и что говорил об агрессии России

Сегодня, 10 мая, в возрасте 88 лет скончался первый президент Украины Леонид Кравчук. Политик ушел из жизни после продолжительной болезни.

Чем запомнится глава государства и что он говорил об украинцах, РФ, оккупации Крыма и полномасштабном вторжении российских войск – читайте в материале OBOZREVATEL.

От преподавателя до президента

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин Ровненской области. Семья жила бедно, родители будущего политика работали у польских осадников, поэтому денег на все не хватало.

После школы Леонид Макарович поступил в экономико-правовой техникум по специальности "бухгалтерский учет". А в 1958 году окончил отделение "политэкономии" Киевского университета.

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Родители будущего политика работали у польских осадников, поэтому денег на все не хватало

Свою карьеру Кравчук начал с преподавательской деятельности, а затем вступил в Компартию Украины.

  • 1958-1960 годы – был преподавателем политэкономии в Черновицком финансовом техникуме;

  • 1965-1967 годы – заведовал отделом пропаганды и агитации Черновицкого обкома Компартии;

  • с 1970 года Кравчук начал строить карьеру в ЦК Компартии Украины – был и инспектором, и помощником секретаря, и заведующим отделом пропаганды;

  • в 1980 году его избрали депутатом Верховной Рады УССР. А спустя 10 лет он стал председателем украинского парламента.

24 августа 1991 года Верховная Рада приняла исторический документ – Акт о провозглашении независимости Украины. И политик принял решение баллотироваться на пост главы государства. В итоге 1 декабря того же года Кравчук был избран первым президентом независимой Украны. За него отдали свои голоса 61,6 процентов граждан.

Леонид Макарович возглавлял страну самый короткий срок среди всех украинских лидеров

Леонид Макарович возглавлял страну самый короткий срок среди всех украинских лидеров – 32 месяца. Причиной его отставки стала шахтерская забастовка 1993 года, которая привела к досрочным президентским выборам. Впоследствие политик баллотировался на второй срок, однако по результатам голосования уступил своему конкуренту Леониду Кучме.

После ухода с должности Кравчук часто выступал в СМИ, комментировал украинские и международные вопросы. А в 2015 году возглавил общественную организацию "Движение за Украину в НАТО".

В 2020 году политика назначили главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Он сменил на этом посту Леонида Кучму.

"Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился", – сказал Кравчук о своем назначении.

Чем запомнился Кравчук?

  • Подписанием большого Соглашения о сотрудничестве и партнерстве с ЕС, заложившего основу европейской интеграции Украины.

  • Известным мемом про "кравчучку". Это специальная тележка для перевозки небольших грузов перекупщиками, которая спасала украинцев во время экономического кризиса начала 90-х годов.

  • Легендарной фразой "Имеем то, что имеем" (Маємо, що маємо), которая стала расхожей констатацией непростой жизни Украины 90-х годов.

Что говорил о России, оккупации и войне

  • Об агрессии РФ

"В это время хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю".

  • О России

"Моя самая большая ошибка – то, что я верил России. Я не имел права это делать. Когда я учился в Москве, мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец... Она осталась такой, какой была".

"Россия уже воюет 150 лет своей истории и любые решения принимает не из-за выполнения международных норм или правил поведения, принятых в цивилизованном мире, а действует по схеме "сила должна брать верх". И это особенно видно на примере Украины со времен создания независимого государства. Поэтому мы должны быть готовы к любым сценариям".

  • О крымском мифе

"Никаких подарков не было, Украина даже возражала. Потому что знала, какие тяжелые времена ее ждут. Это же не просто приняли какую-то богатую территорию, надо было обустраивать, проводить канал... Это же не просто Украина получила богатый подарок, который приносил колоссальные доходы. Наоборот – это была затратная территория. И Украина справлялась с этими задачами".

"Я собственными глазами видел, какие ужасы творились в Крыму, как жили люди: они выходили опухшие от голода, москиты их заедали. Их туда переселили. И Хрущев действительно просил Кириченко забрать Крым в состав УССР. Ну, не может Россия поднять Крым. Это территория, которая либо превратится в бриллиант отдыха, красоты, или как россияне сейчас делают – на военную базу. Однако и эту базу нужно содержать, однако без воды это невозможно. А воды там нет".

  • О войне

"Мы должны быть готовы ко всему. Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России". То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как некую подчиненную территорию. Не знаю, может, как губернию. Я даже не знаю, как они это понимают".

Первый президент Украины Леонид Кравчук

"Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка... мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющем тишину", а не "провоцируют". Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не какой-то АТО, что они убивают, а не провоцируют, действуем жестко там, где нужно и гибко там, где нужно".

  • О независимости Украины

"Я хотел бы, чтобы Украина заняла надежное место в строительстве европейского дома. Чтобы она вышла в свет... как цивилизованная правовое государство".

  • О Януковиче

"Думаю, стыдно должно быть украинскому народу за то, кого он выбирал. Я не голосовал за Виктора Федоровича и поэтому особого стыда не чувствую".

"Самая большая ошибка Януковича в том, что он согласился быть президентом".

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