Смерть Кравчука: чем запомнился первый президент и что говорил об агрессии России

Сегодня, 10 мая, в возрасте 88 лет скончался первый президент Украины Леонид Кравчук. Политик ушел из жизни после продолжительной болезни.

Чем запомнится глава государства и что он говорил об украинцах, РФ, оккупации Крыма и полномасштабном вторжении российских войск – читайте в материале OBOZREVATEL.

Леонид Кравчук родился 10 января 1934 года в селе Великий Житин Ровненской области. Семья жила бедно, родители будущего политика работали у польских осадников, поэтому денег на все не хватало.

После школы Леонид Макарович поступил в экономико-правовой техникум по специальности "бухгалтерский учет". А в 1958 году окончил отделение "политэкономии" Киевского университета.

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Свою карьеру Кравчук начал с преподавательской деятельности, а затем вступил в Компартию Украины.

1958-1960 годы – был преподавателем политэкономии в Черновицком финансовом техникуме;

1965-1967 годы – заведовал отделом пропаганды и агитации Черновицкого обкома Компартии;

с 1970 года Кравчук начал строить карьеру в ЦК Компартии Украины – был и инспектором, и помощником секретаря, и заведующим отделом пропаганды;

в 1980 году его избрали депутатом Верховной Рады УССР. А спустя 10 лет он стал председателем украинского парламента.

24 августа 1991 года Верховная Рада приняла исторический документ – Акт о провозглашении независимости Украины. И политик принял решение баллотироваться на пост главы государства. В итоге 1 декабря того же года Кравчук был избран первым президентом независимой Украны. За него отдали свои голоса 61,6 процентов граждан.

Леонид Макарович возглавлял страну самый короткий срок среди всех украинских лидеров – 32 месяца. Причиной его отставки стала шахтерская забастовка 1993 года, которая привела к досрочным президентским выборам. Впоследствие политик баллотировался на второй срок, однако по результатам голосования уступил своему конкуренту Леониду Кучме.

После ухода с должности Кравчук часто выступал в СМИ, комментировал украинские и международные вопросы. А в 2015 году возглавил общественную организацию "Движение за Украину в НАТО".

В 2020 году политика назначили главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Он сменил на этом посту Леонида Кучму.

"Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе. Я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился", – сказал Кравчук о своем назначении.

Подписанием большого Соглашения о сотрудничестве и партнерстве с ЕС, заложившего основу европейской интеграции Украины.

Известным мемом про "кравчучку". Это специальная тележка для перевозки небольших грузов перекупщиками, которая спасала украинцев во время экономического кризиса начала 90-х годов.

Легендарной фразой "Имеем то, что имеем" (Маємо, що маємо), которая стала расхожей констатацией непростой жизни Украины 90-х годов.

Об агрессии РФ

"В это время хочется вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю".

О России

"Моя самая большая ошибка – то, что я верил России. Я не имел права это делать. Когда я учился в Москве, мне уже было за 30. Я имел доступ в Ленинскую библиотеку, к архивам, которого никто не имел. И знал так много о России, о Ленине, о всех, чего никто тогда еще не знал. Я думал, что она также меняется. И изменится наконец... Она осталась такой, какой была".

"Россия уже воюет 150 лет своей истории и любые решения принимает не из-за выполнения международных норм или правил поведения, принятых в цивилизованном мире, а действует по схеме "сила должна брать верх". И это особенно видно на примере Украины со времен создания независимого государства. Поэтому мы должны быть готовы к любым сценариям".

О крымском мифе

"Никаких подарков не было, Украина даже возражала. Потому что знала, какие тяжелые времена ее ждут. Это же не просто приняли какую-то богатую территорию, надо было обустраивать, проводить канал... Это же не просто Украина получила богатый подарок, который приносил колоссальные доходы. Наоборот – это была затратная территория. И Украина справлялась с этими задачами".

"Я собственными глазами видел, какие ужасы творились в Крыму, как жили люди: они выходили опухшие от голода, москиты их заедали. Их туда переселили. И Хрущев действительно просил Кириченко забрать Крым в состав УССР. Ну, не может Россия поднять Крым. Это территория, которая либо превратится в бриллиант отдыха, красоты, или как россияне сейчас делают – на военную базу. Однако и эту базу нужно содержать, однако без воды это невозможно. А воды там нет".

О войне

"Мы должны быть готовы ко всему. Я скажу откровенно и хочу, чтобы меня услышали все: в основном документе России о внешней политике есть такая запись: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России". То есть они не видят Украину как отдельное государство. Они видят Украину как некую подчиненную территорию. Не знаю, может, как губернию. Я даже не знаю, как они это понимают".

"Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка... мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющем тишину", а не "провоцируют". Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не какой-то АТО, что они убивают, а не провоцируют, действуем жестко там, где нужно и гибко там, где нужно".

О независимости Украины

"Я хотел бы, чтобы Украина заняла надежное место в строительстве европейского дома. Чтобы она вышла в свет... как цивилизованная правовое государство".

О Януковиче

"Думаю, стыдно должно быть украинскому народу за то, кого он выбирал. Я не голосовал за Виктора Федоровича и поэтому особого стыда не чувствую".

"Самая большая ошибка Януковича в том, что он согласился быть президентом".

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