Умер Станислав Шушкевич – первый глава независимой Беларуси

Ночью 4 мая в Минске скончался первый руководитель независимой Республики Беларусь Станислав Шушкевич. Его жизнь оборвалась на 87-м году.

Состояние здоровья Шушкевича ухудшилось в апреле после перенесенного COVID-19. Об этом сообщает "Еврорадио".

О смерти первого руководителя независимой Республики Беларусь рассказала его жена Ирина. После инфицирования коронавирусом Шушкевич некоторое время был в реанимации. Однако в дальнейшем его состояние здоровья только ухудшалось.

Станислав Шушкевич был народным депутатом СССР с 1989 года и народным депутатом БССР с 1990. Был избран первым заместителем председателя Верховного Совета.

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После августовского путча 1991 года возглавил белорусский парламент. Станислав Шушкевич был одним из участников Беловежских соглашений, которые в декабре 1991 года похоронили Советский Союз. С поста председателя Верховного Совета был снят в начале 1994 года.

Также участвовал в президентских выборах 1994 года, но во второй тур не вышел. В 1995 году был вновь избран в Верховный Совет Беларуси, входил в состав фракции "Гражданское действие".

В 1996 году Станислав Шушкевич подписывал заявление в Конституционный суд об импичменте Александра Лукашенко. В Палату представителей входить отказался, далее участвовал в деятельности Верховного Совета, полномочия которого истекли в 2001.

Долгое время возглавлял "Белорусскую социал-демократическую Грамаду". Шушкевич всегда смело критиковал политику Лукашенко.

Напомним, в конце 2021 года Станислав Шушкевич рассказал, что действия режима Лукашенко были направлены на то, чтобы отвлечь от действий России на границе с Украиной. Также заявил, что был счастлив, что не оставил Лукашенко ядерного оружия.