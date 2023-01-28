Депутат Закарпатского облсовета опубликовала карту области под флагом Венгрии и заявила о фейке

Депутат Закарпатского областного совета от "Партии венгров Украины" Юдита Петеи опубликовала в социальной сети карту Закарпатья в цветах венгерского флата. Поверх карты была надпись "Боже, храни Закарпатье".

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Примечательно, что этот пост депутат удалила и позже заявила о фейке. Об этом сообщает издание Мукачево.net и Юдита Петеи в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Стоит отметить, что публикация поста произошла на фоне ее порывов к обвинениям о притеснениях этнических венгров на Закарпатье. Спустя некоторое время фотографию Петеи удалила.

Однако до того, как депутат удалила пост, его скриншот оказался в сети и спустя несколько часов ей пришлось давать оправдания своим действиям.

Петеи обвинила в произошедшем политика Виктора Балогу, который, по ее словам, создал и распространил о ней фейк. Она добавила, что такое поведение политика "лишь демонстрирует его ксенофобское и сексистское нутро". Она обвинила его в пророссийской позиции, при этом депутат не объяснила, каким образом Балога непосредственно причастен к публикации карты Закарпатья в цветах венгерского флага.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад должен осознать, что Путин не проиграет в войне с Украиной. Он не может себе этого позволить, поскольку его ждут "перевыборы" в следующем году.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на очередное пренебрежительное высказывание Виктора Орбана в адрес Украины. В ведомстве заявили, что Будапешт сознательно рушит отношения с Киевом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Орбан выдал, что Венгрия должна дружить с врагами Запада.

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