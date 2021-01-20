Денисова подтвердила передачу из ОРДЛО девяти украинцев уже в ближайшее время

В ближайшее время с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Украину запланирована передача девяти незаконно удерживаемых лиц.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время брифинга на КПВВ "Золотое", говорится в ее Telegram-канале. Трое из них уже доставлены в Луганский СИЗО, шесть – в Донецкий (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Их пока кормят, моют, оказывают медицинскую помощь, делают опрятный вид. Сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту "Луганск/Донецк – Ростов-на-Дону – Минск – Киев". То есть мы в ожидании", – сказала она.

Конкретных фамилий Денисова не назвала, но уточнила, что все они являются гражданами Украины.

Омбудсмен посетила КПВВ "Золотое", работа которого сейчас заблокирована, во время совместной рабочей поездки украинской делегации и главы ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде на Донбасс.

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