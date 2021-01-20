Денисова подтвердила передачу из ОРДЛО девяти украинцев уже в ближайшее время
В ближайшее время с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Украину запланирована передача девяти незаконно удерживаемых лиц.
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время брифинга на КПВВ "Золотое", говорится в ее Telegram-канале. Трое из них уже доставлены в Луганский СИЗО, шесть – в Донецкий (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Их пока кормят, моют, оказывают медицинскую помощь, делают опрятный вид. Сегодня вечером или завтра утром их передадут по маршруту "Луганск/Донецк – Ростов-на-Дону – Минск – Киев". То есть мы в ожидании", – сказала она.
Конкретных фамилий Денисова не назвала, но уточнила, что все они являются гражданами Украины.
Омбудсмен посетила КПВВ "Золотое", работа которого сейчас заблокирована, во время совместной рабочей поездки украинской делегации и главы ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде на Донбасс.
Как сообщал OBOZREVATEL:
террористы "Л/ДНР" заявили, что в одностороннем порядке передают Украине группу пленных украинцев. Осуществить это они планируют при посредничестве главы ОПЗЖ Виктора Медведчука.
В ответ на это глава Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что не может не приветствовать возвращение наших граждан, однако частные лица не имеют полномочий вмешиваться в такие вопросы.
Представитель делегации Украины в ТКГ Сергей Гармаш высказал предположение, что террористы избавляются от ненужных им людей из-за отсутствия денег на их содержание.
А советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сказал, что спецслужбы проверят пленников, которых "Л/ДНР" якобы собралась передать Украине.
Позже Кравчук назвал попыткой давления на Украину заявление террористов "Л/ДНР" по односторонней передачи пленных.