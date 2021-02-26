День сопротивления Крыма российской оккупации: в Симферополе 7 лет назад прошел митинг за единую Украину. Видео

В пятницу, 26 февраля, в Украине отмечается День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя, установленный указом президента Владимира Зеленского от 26 февраля 2020 года.

Именно в этот день в 2014 году у здания крымского парламента в Симферополе прошел митинг в поддержку территориальной целостности Украины. Тысячи людей, участвующих в нем, вышли сказать "нет" российской оккупации. OBOZREVATEL вспоминает, как развивались события.

В среду, 26 февраля 2014 года в 11 утра Меджлис крымскотатарского народа призвал всех желающих присоединиться к митингу против сепаратизма, который собирался у здания Верховного Совета в Симферополе.

Акция проводилась в поддержку территориальной целостности Украины и в знак протеста против возможных решений крымского парламента, "направленных на дестабилизацию ситуации в автономии".

В тот день под стены Верховного Совета, по разным данным, вышли от 10 до 20 тысяч сторонников единой Украины. Так, по воспоминаниям лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, одних только крымских татар было около 12 тысяч человек.

В ходе митинга глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что крымские татары не дадут "оторвать" Крым от Украины.

В то же время у парламента собрались от 2 до 4 тысяч представителей пророссийских сил. Митинги разделял кордон милиции.

На 15:00 была назначена внеочередная сессия, на которой крымские депутаты должны были рассмотреть вопрос "общественно-политической ситуации в Украине и АРК". По словам Джемилева, они планировали принять обращение к Владимиру Путину с просьбой о присоединении полуострова к России. Однако начало сессии откладывалась из-за отсутствия кворума.

Между участниками митингов вспыхнули столкновения, в ходе которых пострадали около 30 человек. Мустафа Джемилев сообщил о двоих погибших: у одного мужчины произошел сердечный приступ, другая женщина стала жертвой давки.

Скандальная сессия Верховного Совета 26 февраля так и не состоялась. На следующий день, 27 февраля, здания крымского парламента и Совета министров захватили спецназовцы ГРУ России и уже тогда депутаты объявили о проведении референдума о присоединении Крыма к России.

В Украине и во всем мире 26 февраля проходят акции, семинары, форумы, митинги и демонстрации в поддержку территориальной целостности Украины.

В частности, как сообщают "Крым.Реалии", ко Дню сопротивления оккупации Крыма и Севастополя в 2021 году в Киеве планируют представить выставку архивных фото- и видеоматериалов протестов, прошедших на полуострове в феврале и марте 2014 года. Презентация запланирована на 14:00 27 февраля в "Крымском доме".

После нее состоится публичная дискуссия "Оккупация Крыма: взгляд извне", на которой обсудят, как в течение семи лет менялось международное освещение оккупации полуострова. Выставка будет работать с 28 февраля по 13 марта без выходных с 11:00 до 18:00, вход свободный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слухи о строительстве дамбы на Северо-Крымском канале, которая якобы должна перекрыть поступление воды в Крым. Такая информация ранее появилась в российской прессе.