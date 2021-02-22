Зеленский прокомментировал слухи о строительстве дамбы для перекрытия воды в Крым

Строительство второй дамбы на Северо-Крымском канале пока не планируется.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам в рамках форума "Украина 30", отвечая на вопрос, собирается ли власть строить вторую дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить попадание воды на оккупированный Россией полуостров. Такая информация появилась ранее в российских СМИ.

"Пока не собирались. Но читать об этом надо, иногда они подбрасывают неплохие идеи", – подчеркнул Зеленский.

Ранее о планах достроить дамбу на 107 км Северо-Крымского канала, что сделает поступление воды из реки Днепр на Крымский полуостров максимально невозможным, заявлял постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Позиция представительства и управления канала однозначна – никакой воды в Крым до деоккупации", – отметил политик.

По его словам, с другой стороны дамба улучшит мелиорации южных районов Херсонской области.

Как сообщал OBOZREVATEL: