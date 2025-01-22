День Соборности: история одного из важнейших праздников в Украине

22 января Украина отмечает День Соборности – один из важнейших государственных праздников, символизирующий единство украинских земель. Этот день – воплощение многовекового стремления украинского народа к объединению и независимости. История этого праздника – это история борьбы, единения и обновления исторической памяти.

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Идея соборности украинских земель начала активно формироваться еще в середине XIX века во время Весны народов 1848-1849 годов. Одним из центров этого движения стала Галичина, где Главный Русский Совет провозгласил единство украинского народа, разделенного между Российской и Австрийской империями.

Однако реальная возможность для объединения появилась только во время Первой мировой войны и революционных событий в Российской империи. В январе 1918 IV Универсалом Украинская Центральная Рада провозгласила государственную самостоятельность Украинской Народной Республики (УНР). Впоследствии, 18 октября 1918 года, во Львове была создана Украинская Национальная Рада, которая взяла власть в западноукраинских землях и провозгласила Западноукраинскую Народную Республику (ЗУНР), напомнили в Украинском институте национальной памяти.

1 декабря 1918 г. в Фастове был заключен Предвступительный договор об объединении УНР и ЗУНР. 3 января 1919 года в Станиславе было принято решение о воссоединении. Кульминацией этого процесса стало торжественное провозглашение Акта Соединения 22 января 1919 на Софийской площади в Киеве, в первую годовщину провозглашения IV Универсала. Этот акт символизировал объединение украинских земель в единое соборное государство.

Значение Акта Соединения и советский период

Акт Соединения 1919 стал знаковым событием в истории Украины, воплотив мечту многих поколений украинцев о едином и независимом государстве. Несмотря на то, что тогдашние политические обстоятельства и гражданская война в России не позволили вновь устоять государству, Акт Злуки навсегда запечатлелся в исторической памяти украинского народа как символ национального единства. В советские времена упоминания об этом событии умалчивались, но память о нем хранилась в народе.

Восстановление праздника в независимой Украине

Во времена независимости Украины идея Соборности вновь приобрела особую актуальность. 21 января 1990 года, накануне 71-й годовщины Акта Злуки, была организована "живая цепь" единения от Ивано-Франковска через Львов до Киева. Эта масштабная акция, в которой приняло участие от 500 тысяч до 3 миллионов человек, стала мощным символом стремления украинцев к единству и независимости и одной из первых массовых антисоветских акций.

Официально День Соборности был установлен указом Президента Леонида Кучмы в 1999 году. Однако в 2011 году тогдашний президент Виктор Янукович упразднил этот праздник, объединив его с Днем Свободы в День Соборности и Свободы. В 2014 году Президент Петр Порошенко возобновил празднование Дня Соборности 22 января, подчеркнув его значение для украинского идентичности и национального единства.

Сегодня День Соборности является важным государственным праздником, символизирующим единство украинского народа и его стремление к независимости.

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