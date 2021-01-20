День памяти киборгов: Украина чтит память защитников Донецкого аэропорта

В дни 16 и 20 января в Украине традиционно чтят память защитников Донецкого аэропорта, или "киборгов" – так их прозвали сепаратисты, пораженные стойкостью и мужеством украинских военных.

Так, бойцы ВСУ и добровольческих подразделений в течение 242 дней держали оборону ДАП: с 26 мая 2014 года до 22 января 2015-го. OBOZREVATEL рассказывает, какими были бои за аэропорт и каким событиям посвящен памятный день.

Украинские "киборги" держались на боевых позициях в ДАП с 26 мая 2014 года по 22 января 2015-го, пока оккупанты при помощи танков, "Градов" и тяжелой артиллерии не уничтожили все сооружения, которые могли служить укрытием для украинцев.

13 января 2015 года рухнула диспетчерская башня, которую удерживали ВСУ. А 20 января сепаратисты подорвали новый терминал, под завалами которого погибла часть украинских бойцов. 22 января 2015 года уцелевшие "киборги" вышли из терминала, однако многие из них были ранены и взяты в плен. Именно тогда появилась фраза: "Они выстояли – не выстоял бетон".

Оборона аэропорта длилась 242 дня. За это время погибли по меньшей мере 100 украинских бойцов, несколько пропали без вести, еще более 400 были ранены.

Бойцов, сражавшихся за Донецкий аэропорт, ежегодно чтят 16 января. Кроме того, День памяти киборгов отмечается в разных частях Украины и 20 января.

Памятный день был установлен по инициативе самих военных. В обороне ДАП участвовали также медики и волонтеры, которые помогали и поддерживали "киборгов". Поэтому в эти дни вспоминают всех, кто стоял за Украину в то время.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "киборг" рассказал о бое за аэропорт Донецка: оккупанты, испугавшись, танками раздавили своих же бойцов. Это происходило в сентябре, когда башня ДАП была еще относительно стабильной позицией.