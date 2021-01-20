День памяти киборгов: Украина чтит память защитников Донецкого аэропорта
В дни 16 и 20 января в Украине традиционно чтят память защитников Донецкого аэропорта, или "киборгов" – так их прозвали сепаратисты, пораженные стойкостью и мужеством украинских военных.
Так, бойцы ВСУ и добровольческих подразделений в течение 242 дней держали оборону ДАП: с 26 мая 2014 года до 22 января 2015-го. OBOZREVATEL рассказывает, какими были бои за аэропорт и каким событиям посвящен памятный день.
Украинские "киборги" держались на боевых позициях в ДАП с 26 мая 2014 года по 22 января 2015-го, пока оккупанты при помощи танков, "Градов" и тяжелой артиллерии не уничтожили все сооружения, которые могли служить укрытием для украинцев.
13 января 2015 года рухнула диспетчерская башня, которую удерживали ВСУ. А 20 января сепаратисты подорвали новый терминал, под завалами которого погибла часть украинских бойцов. 22 января 2015 года уцелевшие "киборги" вышли из терминала, однако многие из них были ранены и взяты в плен. Именно тогда появилась фраза: "Они выстояли – не выстоял бетон".
Оборона аэропорта длилась 242 дня. За это время погибли по меньшей мере 100 украинских бойцов, несколько пропали без вести, еще более 400 были ранены.Память о "киборгах"
Бойцов, сражавшихся за Донецкий аэропорт, ежегодно чтят 16 января. Кроме того, День памяти киборгов отмечается в разных частях Украины и 20 января.
Памятный день был установлен по инициативе самих военных. В обороне ДАП участвовали также медики и волонтеры, которые помогали и поддерживали "киборгов". Поэтому в эти дни вспоминают всех, кто стоял за Украину в то время.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "киборг" рассказал о бое за аэропорт Донецка: оккупанты, испугавшись, танками раздавили своих же бойцов. Это происходило в сентябре, когда башня ДАП была еще относительно стабильной позицией.