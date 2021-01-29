День памяти Героев Крут: Украина чтит 'первых киборгов', остановивших армию большевиков

В пятницу, 29 января, в Украине отмечается День памяти Героев Крут. Эта дата посвящена событиям конца января 1918 года возле станции Круты в Черниговской области, когда отряд из около 400 студентов и бойцов свободного казачества вступил в бой с 4-тысячным подразделением Красной гвардии.

Ценой своих жизней украинцы задержали наступление противника. Особенно страну поразила гибель 27 юношей, которые были казнены в плену противника. Героям посвящено известное стихотворение Павла Тычины "Памяти тридцати", а спустя сотню лет их подвиг сравнивают с обороной Донецкого аэропорта. О подробностях исторической битвы рассказывает OBOZREVATEL.

В Украинской Народной Республике после провозглашения независимости надеялись на федеративные отношения с советской Россией и самостоятельность в принятии решений, однако Москва была против. В конце декабря 1917 года большевики начали открытую агрессию против УНР.

Сначала Кремль сформировал "украинскую красную власть" со столицей Харьковом, а затем выдвинул армию. События интерпретировались Россией как "гражданская война".

Атака шла по двум фронтам: вдоль железнодорожной линии Харьков – Полтава – Киев и в направлении Курск – Бахмач – Киев.

Силами УНР командовал бывший офицер царской армии Аверкий Гончаренко, воевавший во время Второй мировой войны против СССР, а затем эмигрировавший в США. Войска большевиков возглавлял Михаил Муравьев – командир Красной Армии, организатор террора и массовых убийств в Украине.

После сражения у станции "Бахмач" 24-27 января 1918 года украинцы были вынуждены отступить к станции "Круты", находящейся в 130 километрах от Киева и 18 километрах от Нежина.

Им было направлено подкрепление: Первую украинскую юношескую школу имени Богдана Хмельницкого в составе 400-450 курсантов и 20 офицеров, а также первую сотню новосозданного добровольческого Студенческого куреня сечевых стрельцов численностью 116-130 человек. Кроме того, к ним присоединились около 80 добровольцев из нежинского Свободного казачества.

29 января, после 5-часового ожесточенного боя, в котором украинцы отбили несколько атак большевиков, командование УНР получило телеграмму из Нежина, которая сообщала, что местный курень имени Тараса Шевченко перешел на сторону советской власти. Поэтому студентам было приказано отойти от Крут к своим эшелонам. Большинство украинцев отступили на поезде, ждавшем их с другой стороны станции в направлении Киева.

Однако вскоре выяснилось, что 27 студентов и гимназистов из резерва во время отступления попали в плен. Командир большевиков Егор Попов, взбешенный большими потерями в своем войске (около 300 погибших), приказал уничтожить пленных. Они были расстреляны или замучены на следующий день. По свидетельствам очевидцев, гимназист 7 класса Григорий Пипский перед расстрелом стал петь "Ще не вмерла Україна..." и остальные подхватили пение.

Местным жителям некоторое время запрещали хоронить убитых украинцев. Позже, в марте 1918 года, после подписания большевиками Брестского мирного соглашения, они были погребены на Аскольдовой могиле в Киеве.

Бой под Крутами задержал наступление врага на четыре дня. Это дало возможность украинцам удержать Киев на время, нужное для подписания Брест-Литовского мирного договора. Последний остановил захват УНР большевиками и фактически провозглашал ее независимость.

Во времена СССР могилы погибших под Крутами были разрушены, а история боя замалчивалась или освещалась искаженно. День памяти героев Крут официально был установлен в 2007 году указом президента Виктора Ющенко.

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