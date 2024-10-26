День очищения и исцеления: астропрогноз, какой будет кармическая суббота

26 октября будет особым днем. Многие ощутят творческий подъем. Будет просыпаться вдохновение, жажда творчества и креативные проявления. Возможна также большая трансформация в окружении. Могут разрываться связи, которые вам больше не служат. Это лучшее время, чтобы избавиться от токсических воздействий, которые не дают вам двигаться вперед к основным целям.

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Что принесет 26 октября, OBOZ.UA расспросил у астролога и нумеролога Иситы Гая. И она посоветовала посвятить время очищению и исцелению.

Энергия чисел 2 и 6 приведет к трансформационным изменениям. Астрологиня подчеркнула, что впереди – кармическая суббота. 8 – это число Сатурна, отвечающего за развитие.

Гая советует уделить внимание благотворительности: присоединиться к волонтерам, покормить бездомных животных, помогать пожилым людям.

Следует посвятить время себе – личному исцелению и духовным практикам. Если разрешают медицинские показатели, можно попробовать периодическое голодание для очищения организма.

Следует подумать о своей жизни, оценить уже пройденный путь. 26 октября – это день духовного очищения и исцеления от кармы. Вероятно, придется столкнуться с тяжелыми кармическими уроками.

Если вы посвятите этот день именно аскезе, то можете встать на путь исцеления.

Любые медитации и духовные практики будут полезны.

26 октября – день приятных неожиданностей.

А еще астрологиня рассказала, как правильно создавать такую карту желаний, чтобы лучше сформулировать свои мечты и не навредить себе. Детальнее – читайте в материале

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