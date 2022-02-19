День Государственного герба 2022: топ-5 интересных фактов о тысячелетнем символе Украины

В субботу, 19 февраля, Украина отмечает День Государственного герба. Именно в этот день в 1992 году Верховная Рада утвердила тризуб малым гербом, определив его как главный элемент большого.

В 2022-м исполняется 30 лет установлению одного из главных государственных символов. В этот особенный день OBOZREVATEL предлагает своим читателям узнать историю и интересные факты о Государственном Гербе Украины.

Тризуб имеет тысячелетнюю историю. Он был родовым знаком династии Рюриковичей, присутствовал на деньгах, печатях, посуде времен Киевской Руси, а впоследствии стал официальным гербом УНР, олицетворяя соборность украинских земель. Его изображение печатали на купюре в 100 карбованцев.

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В СССР тризуб подвергся преследованию как символ национально-освободительной борьбы за независимость. Москва считала его "знаком украинских националистов".

24 июня 1991 год, согласно Постановлению Верховной Рады, был объявлен открытый конкурс по созданию проекта Государственного герба. Всего было рассмотрено более двух сотен вариантов, 192 из которых изображали тризуб в разных вариациях.

Победил в конкурсе герб в графической традиции князя Владимира. Авторами проекта были историк-геральдист Андрей Гречило и художник Иван Турецкий – по их мнению, именно при Владимире этнические украинские земли объединились в одном государстве.

1. Князь Владимир чеканил тризуб на монетах. С одной стороны изображался портрет князя, с другой – сам герб.

2. С середины ХІІІ столетия тризуб перестал использоваться как государственный символ или личный знак князей. О нем вспомнили уже в конце ХVІІІ века, когда были обнаружены первые монеты Киевской Руси.

3. Существует около 40 версий происхождения тризуба. Согласно самой популярной, он является символом трехмерности мира. Некоторые усматривают в украинском гербе изображение сокола или голубя; также популярна версия, согласно которой в тризубе зашифровано слово "воля".

4. Тризуб когда-то использовался как оберег. Его изображение можно найти на многих памятках культуры, датированных еще первым веком. Кроме того, он был элементом символики у многих других народов мира.

5. Летом 2021 года украинские фермеры высеяли на поле под Винницей самый большой герб Украины – тризуб имел ширину свыше 570 метров и длинной более километра.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2021 года депутаты Верховной Рады большинством голосов одобрили в первом чтении большой Государственный герб, предложенный президентом Владимиром Зеленским.