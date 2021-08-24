Рада одобрила большой Государственный герб Зеленского: как он выглядит

Сегодня, 24 августа, Верховная Рада одобрила в первом чтении президентский законопроект о большом Государственном гербе Украины. "За" проголосовали 257 народных депутатов.

Онлайн-трансляция заседания велась на YouTube-канале "Рада". В документе сказано, что на новом официальном символе страны изображены следующие элементы:

Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины); Великокняжеский венец (корона) Ярослава Мудрого; Лев (герб Галицко-Волынского княжества); Воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского).

"Я хочу, чтобы мы его сейчас поддержали (экс-президента Леонида Кравчука – Ред.). Это его идея, это его мечта. Пусть будет здоровым", – заявил перед голосованием президент Зеленский.

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В будущем большой Герб будет украшать:

официальные символы главы государства;

большую государственную печать Украины;

печати президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного Суда;

фасады зданий резиденции президента в Киеве;

фасады зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного Суда;

залы заседаний ВР;

денежные знаки Украины по решению Национального банка.

Отметим, что предложенный президентом герб отличается от эскиза с архангелом, который был выбран Государственным агентством по вопросам искусств и художественного образования. К тому же, в 2009 году такой же рисунок утвердил Кабмин, который возглавляла Юлия Тимошенко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, зачем нашей стране нужен еще один герб и почему украинцы так остро воспринимают этот вопрос.