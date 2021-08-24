Рада одобрила большой Государственный герб Зеленского: как он выглядит
Сегодня, 24 августа, Верховная Рада одобрила в первом чтении президентский законопроект о большом Государственном гербе Украины. "За" проголосовали 257 народных депутатов.
Онлайн-трансляция заседания велась на YouTube-канале "Рада". В документе сказано, что на новом официальном символе страны изображены следующие элементы:
Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины);
Великокняжеский венец (корона) Ярослава Мудрого;
Лев (герб Галицко-Волынского княжества);
Воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского).
"Я хочу, чтобы мы его сейчас поддержали (экс-президента Леонида Кравчука – Ред.). Это его идея, это его мечта. Пусть будет здоровым", – заявил перед голосованием президент Зеленский.
В будущем большой Герб будет украшать:
официальные символы главы государства;
большую государственную печать Украины;
печати президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного Суда;
фасады зданий резиденции президента в Киеве;
фасады зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного Суда;
залы заседаний ВР;
денежные знаки Украины по решению Национального банка.
Отметим, что предложенный президентом герб отличается от эскиза с архангелом, который был выбран Государственным агентством по вопросам искусств и художественного образования. К тому же, в 2009 году такой же рисунок утвердил Кабмин, который возглавляла Юлия Тимошенко.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, зачем нашей стране нужен еще один герб и почему украинцы так остро воспринимают этот вопрос.