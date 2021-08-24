Рада одобрила большой Государственный герб Зеленского: как он выглядит

Виталий Семченко
Виталий Семченко
Политика
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Рада одобрила большой Государственный герб Зеленского: как он выглядит

Сегодня, 24 августа, Верховная Рада одобрила в первом чтении президентский законопроект о большом Государственном гербе Украины. "За" проголосовали 257 народных депутатов.

Онлайн-трансляция заседания велась на YouTube-канале "Рада". В документе сказано, что на новом официальном символе страны изображены следующие элементы:

  1. Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины);

  2. Великокняжеский венец (корона) Ярослава Мудрого;

  3. Лев (герб Галицко-Волынского княжества);

  4. Воин-казак с ружьем (герб Войска Запорожского).

Результаты голосования за законопроект в первом чтении

"Я хочу, чтобы мы его сейчас поддержали (экс-президента Леонида Кравчука – Ред.). Это его идея, это его мечта. Пусть будет здоровым", – заявил перед голосованием президент Зеленский.

Видео дня
Новый большой Герб Украины

В будущем большой Герб будет украшать:

  • официальные символы главы государства;

  • большую государственную печать Украины;

  • печати президента, Верховной Рады, Кабинета министров, Конституционного и Верховного Суда;

  • фасады зданий резиденции президента в Киеве;

  • фасады зданий ВР, Кабмина, КСУ и Верховного Суда;

  • залы заседаний ВР;

  • денежные знаки Украины по решению Национального банка.

Отметим, что предложенный президентом герб отличается от эскиза с архангелом, который был выбран Государственным агентством по вопросам искусств и художественного образования. К тому же, в 2009 году такой же рисунок утвердил Кабмин, который возглавляла Юлия Тимошенко.

Слева – победитель конкурса; справа – одобренный Радой вариант

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, зачем нашей стране нужен еще один герб и почему украинцы так остро воспринимают этот вопрос.

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