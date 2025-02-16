День единения: в чем важность праздника и как красиво поздравить украинцев

Вот уже четвертый год подряд Украина отмечает 16 февраля новый праздник – День единения. Поскольку дата в праздничном календаре появилась совсем недавно, не все украинцы запомнили ее значение и символизм.

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OBOZ.UA рассказывает о драматических событиях, предшествовавших появлению праздника. А также о его значении для нашего общества. Предлагаем также несколько вариантов поздравлений, если вы захотите сказать несколько теплых слов по этому случаю своим близким.

Как возник День единения

День единения как всеукраинский праздник появился в феврале 2022 года. Тогда весь мир замер в напряжении из-за того, что Россия подвела к украинским границам свои оккупационные войска. Западные разведки предупреждали власти Украины о скором вторжении. А впоследствии и назвали вероятную его дату – 16 февраля.

Чтобы продемонстрировать врагу бесстрашие украинского народа, президент Владимир Зеленский решил учредить в эту дату новый праздник – День единения. Он имеет целью почтить единство всех украинцев, продемонстрировать нашу мощь и силу, основанные на этом единстве.

Какие традиции есть у Дня единения

Поскольку праздник этот совершенно новый, четких традиций для него еще не сформировалось. Однако он входит в перечень государственных, а следовательно, уместными будут поднятие государственного флага и исполнение гимна Украины.

В общем, любые проявления патриотизма станут вполне правильным способом отметить этот праздник. Например, по этому случаю можно надеть любимую вышиванку, целый день слушать исключительно украинскую музыку или отправить близким специальное поздравление, чтобы напомнить им о силе единства.

Поздравления с Днем единения

Сегодня особый день для каждого украинца – День единения! Желаю, чтобы все мы, верящие в победу и приближающие ее всеми силами, были полны надежды и энергии двигаться вперед. И пусть наше единство дарит нам крылья в самые трудные времена! С праздником!

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Дорогие украинцы! Поздравляю вас с Днем единения! В этот день мы вспоминаем, что наша сила – в единстве, патриотизме и сплоченности. Вместе мы способны изменить будущее страны к лучшему. С праздником единства и взаимоподдержки!

Поздравляю с Днем единения! Давайте помнить, что мы сильны, решительны и независимы, потому что мы вместе! Обязательно победим и отстроим сильную страну!

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Поздравляю граждан самой мужественной страны мира с Днем единения! Желаю сил и отваги военным, которые самоотверженно защищают украинскую независимость, доброй удачи и Божьей помощи медикам, волонтерам, спасателям и всем, кто ценой собственной жизни и здоровья стоит на страже мира и покоя. Вместе – к победе!

С Днем единения! Пусть этот день станет еще одним напоминанием, что вместе мы – непобедимая сила. Единство делает нас сильнее и помогает преодолеть любые препятствия!

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С Днем единения! Поздравляю с праздником всех, кто стойко дает отпор оккупанту, на передовой и в тылу. Никто и никогда не отнимет у нас нашу свободу, волю, родительский дом, родную землю и язык! В единстве – наша сила!

С Днем единства! Желаю, чтобы мир наступил как можно быстрее, все герои вернулись в свои дома и начали праздновать долгожданную победу. С праздником!

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С Днем единения! Всегда помни, что мы сильны, решительны и независимы. Особенно когда вместе! Желаю тебе самого скорого мира, достатка, радости и победы!

Поздравляю с Днем единения! Желаю, чтобы все мы – украинцы, верящие в победу и приближающие ее всеми силами – были здоровыми, решительными и мотивированными! И пусть наше единство дарит нам крылья в самые трудные времена!

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Наше единство должно остаться крепкой цепью, которая защищает и оберегает всех нас и Украину не только в этот день, но и во веки веков. Только вместе мы сильны, потому что наша сила – в единстве. Вместе и общими усилиями – к победе!

Поздравляем с Днем единения Украины. Всем нескончаемого счастья, крепкого здоровья, благополучия. Пусть жизнь в нашей прекрасной стране будет для каждого в достатке, радости, покое. Пусть всегда над нашими землями светит солнце, и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!

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