День Достоинства и Свободы: как 8 лет назад в Украине начинался Евромайдан. Фото и видео

В воскресенье, 21 ноября, Украина будет отмечать День Достоинства и Свободы. Так, ровно восемь лет назад начался Евромайдан – национально-патриотическая акция протеста, изменившая ход украинской истории.

Причиной стало решение правительства Николая Азарова приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а после силового разгона протестующих акция переросла в Революцию Достоинства. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, как развивались события тех дней.

Видео дня

В четверг, 21 ноября 2013 года Кабинет министров обнародовал неожиданное для общественности решение о приостановке процесса подготовки к заключению Соглашения с Евросоюзом, которое планировалось подписать 28 ноября на Вильнюсском саммите.

Такой шаг правительства возмутил украинцев, и в соцсетях появились призывы выйти на акцию протеста на Майдан Независимости.

В частности, журналист Мустафа Найем опубликовал пост, который называют официальным началом Евромайдана: "Встречаемся в 22:30 под монументом Независимости. Одевайтесь тепло, берите зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей!"

К полуночи в центре Киева было около 1,5 тысячи человек. Акцию поддержали и другие города Украины, а 28 ноября состоялась всеобщая студенческая забастовка, в которой участвовали уже десятки тысяч человек.

29 ноября стало последним днем мирных протестов. Участники Евромайдана приняли резолюцию с требованием отставки президента Виктора Януковича и запланировали очередное народное вече на 1 декабря.

В ночь на 30 ноября на площади оставалось около тысячи протестующих, в основном студентов. Около четырех часов утра "Беркут" начал штурм якобы с целью установки новогодней елки на Майдане. В результате жесткого силового разгона пострадали десятки протестующих.

Кадры видео со сценами насилия, утром облетевшие все соцсети, шокировали украинцев, и мирный протест перерос в настоящую революцию.

1 декабря на улицы Киева вышли, по разным данным, от 500 тысяч до 1 миллиона протестующих. Вечером были предприняты попытки штурма Администрации президента, за которыми последовали еще более жесткие ответные действия силовиков.

В ходе дальнейших противостояний погибли десятки человек ("Небесная Сотня"), а в феврале 2014 года Янукович бежал в Россию – преступный режим был свергнут.

В пятницу, 19 ноября на Аллее Небесной Сотни в Киеве открылась новая выставка музея Революции Достоинства. На 20 ноября запланирован показ фильма "История украинских майданов" в информационном центре Музея Майдана.

Также откроется проект Hromadske "Ощущение Майдана". Будет запущена уличная социальная кампания "Свободны творить будущее".

Кроме того, с 11 ноября каждый украинец может присоединиться к флешмобу #бути_гідним, организатор которого, Музей Революции достоинства, призывает прикрепить сине-желтую ленточку к рукаву одежды, сумке, рюкзаку или на автомобиль.

В украинских школах пройдут тематические уроки, посвященные восьмой годовщине Евромайдана.

Читайте также в OBOZREVATEL: