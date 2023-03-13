''Даже в тылу враг не чувствует себя безопасно'': разведчик бригады ''Спартан'' рассказал о боевых столкновениях на Бахмутском направлении. Фото и видео

Разведчик бригады "Спартан" на псевдо "Моск@ль", который уже три года служит в Национальной гвардии, рассказал об уничтоженных логистических узлах и артиллерийских расчетах российских оккупантов. Он заявил, что даже в тылу путинская армия не чувствует себя безопасно.

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Украинский защитник работает в одной из боевых групп, а в отсутствие командира возглавляет ее. Он прошел ряд горячих точек, в частности, участвовал в освобождении Русской Лозовой.

"В Русской Лозовой на Харьковщине мы совместно с "Кракеном" проводили стабилизационные мероприятия. Населенный пункт был освобожден. Очень сложная ситуация была на Дементиевке. Там мы понесли определенные потери. Однако задача, которая была поставлена высшим руководством, была выполнена. Я эвакуировал оттуда за один день 17 раненых. К счастью, все выжили. Как водителя моя карьера там была завершена", – рассказал "Моск@ль".

На Майорском направлении его подразделение пробыло месяц. Там украинские защитники наносили значительные потери российским оккупантам.

"Делали так, чтобы даже у себя в тылу враг не чувствовал себя безопасно. Мы устраивали засады на пути их перемещения по оккупированной территории, уничтожали живую силу и технику врага, разрушали пути сообщения в тылу. Что касается Бахмутского направления, то мы деморализовали россиян, уничтожая их в местах ротации личного состава, ведь они видели, что в якобы безопасной зоне они теряют своих бойцов", – рассказал разведчик.

Подразделение, где он воюет, кроме наземной разведки, производит аэроразведку. Когда противник отступил от Харькова, гвардейцы находили места, где дислоцировалась российская артиллерия. Они совершали вылазки в тыл противника, а также минировали пути отхода врага.

"Когда его поджимали наши подразделения, он отступал и наталкивался на уже подготовленные нами "сюрпризы", – уточнил защитник Украины.

В то же время в Бахмуте нашим военным приходится чаще всего работать против пехоты.

"Одна из российских бригад, стояла против нас возле Харькова, на Дементиевке, на Прудянке, затем переместилась на Майорск, и мы снова с ними встретились уже здесь, в частном секторе Бахмута", – рассказал "Моск@ль".

Он подчеркнул, что не стоит недооценивать врага. Ведь в бой идут не только слабо обученные мобилизованные захватчики, часто работающие без связи и без должной разведки, но и опытные российские военные.

"Вагнеры" уже более подготовлены. Их готовила "старая гвардия" ЧВК, которая прошла Донбасс и Сирию. Они занимают должности командиров отделений, взводов для этих "мобиков" и "зеков". Наше счастье, что они не имеют достаточно времени на формирование их живучести. Происходит природный отбор тех, кто имеет лучшие боевые инстинкты", – отметил разведчик.

Он добавил, что последние бои в Бахмуте были именно со штатными российскими военными, знающими, что такое тактика, как правильно наступать, что делать.

"Это правда, что у них очень много потерь, но, к сожалению, потери есть и у нас. Есть такое, что за один дом в частном секторе может идти бой примерно полторы-две недели", – объяснил украинский защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский считает ситуацию в Бахмуте сложной. По его словам, штурмовые отряды "вагнеровцев" наступают на несколько направлений, пытаясь прорвать нашу оборону и продвинуться в центр города.

Ранее Сырский заявил, что украинские защитники в Бахмуте ломают планы противника. Контрнаступление ВСУ на этом направлении уже не за горами, отметил командующий.

Он также пояснил, что оборона Бахмута позволяет ВСУ выиграть время для подготовки резервов и подготовиться к атакам. Между тем в боях за город агрессор терпит тяжелые потери.

Украинский журналист Юрий Бутусов показал видео из Бахмута – оккупанты превратили его в город-призрак.