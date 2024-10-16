Давно забыты: какие смешные прически были модными в СССР

Смотреть сейчас на моду времен СССР одновременно и смешно и страшно. В частности на тогдашние прически, которые часто не выполняли своей основной задачи – не украшали внешность человека.

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Из-за отсутствия нормальной косметики для волос их делали с помощью очень странных средств, и результат получали соответствующий – пересушенные волосы, непослушные пряди и, соответственно, странная форма и укладка прически. OBOZ.UA рассказывает о наиболее причудливых вариантах причесок, которые делали в советские сутки.

Безудержная завивка

Иметь хорошие кудри – мечта многих женщин, и для этого они иногда прибегают к химической завивке. Современный вариант прически подразумевает не только деликатные средства, но и целую систему ухода за завитыми волосами. Ведь после процедуры они становятся сухими и пористыми. Во времена СССР о таком разнообразии средств можно было только мечтать, а жидкость для завивки была очень агрессивной. Поэтому в результате на голове у обладательниц такой прически образовывалось настоящее гнездо, с которым сложно было что-то сделать.

Гаврош

Этим именем назвал одного из персонажей "Отверженных" Виктор Гюго. У него это был добродушный, но сообразительный бездомный. Приблизительно такой же характер имела и одноименная советская прическа, которую носили и женщины, и мужчины. Описать ее довольно сложно, но по сути это пряди, подстриженные таким образом, чтобы на голове образовывался живописный беспорядок. Главное – оставить волосы короткими на макушке, чтобы они дерзко торчали и придавали объем. По замыслу стрижка "гаврош" не требует укладки и всегда выглядит оригинально. С советскими инструментами и средствами по уходу и укладке слово "живописный" из этой формулы исчезало и оставался только беспорядок.

"Шарик"

Сейчас, чтобы уложить короткие волосы, мы используем гели, муссы и другие стайлинговые средства, которые позволяют создавать объем и текстурировать пряди без потери эластичности. В СССР же существовал только лак с силой фиксации "намертво". Поэтому женщины с короткими стрижками часто закручивали волосы – когда на бигуди, а когда и на подручные мелкие предметы, а затем взбивали полученные кудри и фиксировали их этим же лаком. Выходило что-то максимально похожее на одуванчик.

Бабетта

Кстати, о подручных средствах. В шестидесятых в Европе очень популярной стала прическа бабетта. Для нее длинные волосы собирали на макушке или на затылке и укладывали в объемный валик. Для этого использовались различные инструменты и средства. В СССР под рукой можно было найти разве что консервную банку соответствующего диаметра, пиво и тот же лак для волос. И банку после создания прически не вынимали, а оставляли внутри, как каркас. Вместо банки могли использовать и другие предметы – скрученные чулки или платки и т.д.

Советский сессон

Эту прическу создал в шестидесятых выдающийся британский парикмахер-новатор Видал Сасун. Он сделал модными короткие женские стрижки с выраженными геометричными линиями. При правильном уходе такая стрижка отлично держалась даже без лака. Конечно, в Советском Союзе прическу заимствовали так, как умели и могли. В результате сессоном стали называть слишком сильно укороченное каре. Хотя на фоне других парикмахерских трендов СССР эта прическа выглядела еще неплохо.

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