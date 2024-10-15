О назначении догадаться трудно: что такое 'Надейка', которая была практически у всех модниц СССР

В советское время многие изобретения становились настоящими хитами среди граждан. Одним из таких был прибор для завивки волос под названием "Надейка", который приобрел большую популярность среди женщин во второй половине XX века.

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Сегодня молодому поколению это устройство может показаться необычным и даже загадочным. "Надейка" появилась в конце 1960-х на Клецком механическом заводе.

Благодаря своей простоте и эффективности устройство быстро обрело популярность. Ежемесячно завод производил до 10 тысяч единиц, продававшихся в разных республиках СССР. Прибор позволял завывать волосы быстрее фен или бигуди и был удобен в использовании, ведь не имел шнура.

Конструкция прибора была довольно проста: основной нагревательный элемент и три металлических щипца, которые нагревались и применялись для укладки. Женщины ценили "Надейку" за возможность быстрого создания причесок даже без электричества, что делало ее особенно удобной в условиях поездок или отключения света.

Название прибора, как оказывается, имеет любопытное происхождение. Ее связывают с рекой Надейка в Курской области. По преданию именно вблизи этой реки вырос один из конструкторов устройства.

Производство "Надейки" продолжалось до распада СССР, но после этого объемы значительно сократились, и устройство выпускалось уже только в Беларуси ограниченными партиями. Последние экземпляры этого легендарного устройства были выпущены в 2010 году, после чего производство окончательно остановили.

Сегодня "Надейка" осталась частью истории советского быта.

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