Данилов: в ситуации со "112 Украина", ZIK и NewsOne речь идет об информационном терроризме

В ситуации с телеканалами "112 Украина", ZIK и NewsOne нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука, которые попали под санкции, речь идет об информационном терроризме.

Об этом заявил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. По его словам, такие решения "нужно тщательно готовить и тщательно изучать ситуацию для принятия".

Это нельзя сделать за день или неделю, сказал он. И уточнил, что часть санкций была принята с учетом решения Верховной Рады (ВР) 2018 года.

Основанием для введения санкционных мер стали решения ВР и обращения СБУ с соответствующими документами в СНБО. Часть из них засекречена, отметил Данилов.

"Мы не можем допустить, чтобы во всей стране существовал "информационный терроризм", – подчеркнул секретарь СНБО.

Если телеканалы хотят обжаловать ситуацию в суде, они имеют на это право, напомнил он.

По словам Данилова, в Украине работает много телеканалов с антиукраинской повесткой. После поступления подтверждающих это документов СНБО будет вводить санкции в их отношении, подчеркнул он. Не имеет значения, в каком регионе страны действует такой телеканал, реагирование будет одинаковым, сказал он.

"Мы прекратим все, что не идет на пользу государству. Главное – должны быть все документы... Позиция будет жесткой, ведь Украина находится в состоянии войны. Ответственность на всем нашем обществе – сохранение страны", – заявил Данилов.

Напомним:

Владимир Зеленский своим указом ввел персональные санкции СНБО против правой руки Медведчука Тараса Козака. Ограничительные меры применяются на 5 лет. Речь идет об аннулировании лицензий принадлежащих ему телеканалов – 112, NewsOne, ZIK.

Представители медиа, которые попали под санкции, заявили, что решение СНБО – это "расправа над неугодными СМИ", а повод для введения ограничений против владельца холдинга Козака "надуман".

В Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что лицензии заблокированных телеканалов продолжают действовать, поскольку аннулировать их можно только в судебном порядке

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