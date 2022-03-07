Данилов – россиянам: вы убиваете наших детей, женщин, пожилых людей, вы нигде не скроетесь, мы придем за вами

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов обратился к россиянам. Он пообещал: каждый, кто причастен к убийствам украинцев в развязанной Путиным войне, не скроется от наказания.

Об этом Данилов написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал об очередном преступлении оккупантов, которое они совершили под утро 7 марта. И напомнил о бомбардировках мирных украинских городов накануне.

"Российское руководство заранее и сознательно планировало тактику "сожженной земли", полного игнорирования международного права, стало на путь совершения военных преступлений и преступлений против человечности. В пять утра российские оккупационные войска применили "Смерч" против мирных жителей города Николаев. В результате обстрела – пожары и разрушения. Кроме того, вчера российские оккупанты, продолжая "черный список" своих преступлений, нанесли ракетный удар по гражданскому аэродрому в Виннице, обстреливали беззащитных людей, которые эвакуировались из Бучи и Ирпеня. Бомбили города Малин, Овруч, Коростень. И это только за один день", – подчеркнул Данилов.

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Он заверил, что российские преступники непременно предстанут перед трибуналом. А война в Украине станет приговором для путинского режима.

"Никогда не сражайтесь с Украиной, наш народ прошел на протяжении тысячелетий бесчеловечные испытания, перемолов не одну империю и от этого стал только крепче и выносливее, так будет и сейчас! Вы убиваете наших детей, женщин, пожилых людей! Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем! Вы нигде не спрячетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах, ни в бункере на Урале. Найдем и придем – как за Ейхманом, как за Бен Ладеном", – пообещал Данилов захватчикам.

Все преступления РФ в Украине тщательно документируются, все их исполнители – устанавливаются. И украинцы непременно придут за каждым. Вы поплатитесь за горе и страдания народа Украины!

"Ваши преступления в документах, а память о них раскаленным железом в сердцах. В наших списках и те, кто отдавал приказы, и те, кто их выполнял – наводил прицел ракетного удара по нашим мирным городам. Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам. Слава Украине!" – написал секретарь СНБО.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по данным СНБО Россия готовит вторую волну широкомасштабного наступления. В Совбезе призывали украинцев сплотиться и оказывать сопротивление врагу, чтобы прогнать его с нашей земли.