Данилов: Россия готовит вторую волну широкомасштабного наступления, Украина должна быть максимально сплоченной

Украина мужественно преодолела первые, самые тяжелые российские атаки, однако враг все еще опасен и готовит вторую волну широкомасштабного наступления. К ней украинцы должны подойти максимально готовыми и сплоченными.

Об этом на своей странице в Facebook 6 марта сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. "Мы выдержали первую, наиболее тяжелую волну атаки русских орков. Миф о самой современной и мощной в мире путинской армии разрушен и сожжен на дорогах Киевской и Харьковской областей, Черниговской и Николаевской", – подчеркнул он.

Как отметил секретарь СНБО, ни на одном направлении противник не достиг стратегического успеха. Украинская армия дает достойный отпор, приближая день победы над РФ.

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Что касается стратегически важных для РФ точек, то это Киев, Харьков, Мариуполь, Николаев, Чернигов и Одесса.

"План врага – взять ключевые города в окружение, обескровить украинские Вооруженные силы, создать ситуацию гуманитарной катастрофы для гражданского населения", – рассказал Данилов.

Он добавил, что на этот этапе основное внимание российских командиров перенесено на юг Украины. Оккупанты пытаются лишить нашу страну выходов к Черному и Азовскому морям. По их мнению, это создаст условия "экономического подавления украинского сопротивления", написал Данилов.

"Враг не оставляет надежд овладеть Киевом и формирует ресурсы для окружения Днепра. Со стороны Украины происходит перегруппировка, пополнение свежим резервом и насыщение украинской армии новейшим вооружением. Вчерашний самолето-вертолетопад тому подтверждение", – подчеркнул чиновник.

Он отметил, что самые трудные шаги уже сделаны, но на украинцев ждет еще очень много работы по уничтожению оккупантов и возвращение всех наших земель.

"Похоронки русским матерям и тоны обугленного русского военного железа – памятка для следующей волны оккупантов: не лезьте – убьем! И будем убивать столько, чтобы одурманенное российское общество проснулось, если не от чувства вины, то от боли. И мы достучимся до вас", – написал Данилов.

Как писал OBOZREVATEL, по Виннице и области 6 марта оккупанты выпустили как минимум восемь ракет. В результате пострадал военный объект – аэродром в селе Гаврышовка, расположенный близ областного центра. Детали о других разрушениях уточняются.

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