Данилов анонсировал санкции против действующих народных депутатов

Санкции против пособников страны-агрессора будут вводиться и дальше, в том числе, против действующих народных депутатов Украины.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Для этого имеется более чем достаточно документов, подчеркнул он (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я уверен, что в ближайшее время санкции будут продолжаться против определенной категории лиц – и физических, и юридических. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые заседают сегодня в Верховной Раде", – сказал Данилов.

Он отметил, что уголовное производство, материалы которого стали основанием для введения санкций против телеканалов, связанных с нардепом "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, расследует Служба безопасности Украины.

Он уточнил, что СНБО 8 месяцев по поручению президента анализировал информационное пространство Украины, каким образом и за какие средства идет финансирование СМИ.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам Данилова, решение о введении санкций против телеканалов Zik, NewsOne и "112 Украина", связанных с Медведчуком, отменить невозможно.

Он отметил, что подготовка к ограничительным мерам началась еще летом 2019 года. При этом материалы расследования "были реализованы в то время, когда они были готовы".