Россия начала захватывать Донбасс с 1994 года, – Данилов

Россия начала захватывать Донбасс с 1994 года, развязав там скрытую войну и уничтожив все украинское, в том числе и телевидение.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 5 февраля заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов. Он отметил, что тогда велась война за сознание людей (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Начиная с 1994 года на территории Донецкой и Луганской области было захвачено все украинское… тогда Россия начала свою подпольную работу, в том числе и на телевидении. Эти последствия привели к тому, что сегодня мы имеем (на Донбассе – прим. ред.)", – сказал Данилов.

Он пояснил, что это была ползучая война, во время которой было уничтожено украинское телевидение.

"Скрытая и ползучая война за мозги людей… они уничтожили украинское телевидение, переходили все на русский язык. Уже тогда они подбирались с той стороны к Украине", – отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что президент России Владимир Путин не скрывает своей задачи – уничтожить независимость Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Данилов заявил, что СНБО 8 месяцев анализировало информационное пространство Украины, а также то, каким образом и за какие средства идет финансирование СМИ. Речь идет о попавших под санкции телеканалах Zik, NewsOne и "112 Украина".