Данилов заявил, что санкции против каналов Медведчука готовились с 2019 года и отменить их невозможно

Решение о введении санкций против телеканалов Zik, NewsOne и "112 Украина", связанных с нардепом "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, отменить невозможно.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил во время Киевского форума по безопасности 5 февраля, передает LIGA.net. Он отметил, что подготовка к ограничительным мерам началась еще летом 2019 года.

"Никаких конспирологий, что это произошло по какому-то заказу, что кто-то кому-то звонил – это полная чепуха", – сказал он.

Данилов пояснил, что отменить решение не выйдет, потому что материалы расследования "были реализованы в то время, когда они были готовы".

Также секретарь СНБО отметил, что Россия развернула против Украины информационный террор через своих пособников.

"До того времени пока у нас не были в полной мере собраны все материалы по деятельности непосредственно на территории Российской Федерации. До тех пор, пока мы не собрали все это в единый пул, мы не могли принять решение (о санкциях). Мы бы подвергли себя опасности отмены таких решений", – пояснил Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 февраля были введены персональные санкции против Тараса Козака – правой руки Медведчука. В итоге "112 Україна", NewsOne, ZIK прекратили трансляцию, хотя и частично – эфиры все же можно было найти в интернете.

Украинцы поддержали блокировку пропагандистских медиа, но представители телеканалов назвали это "расправой над неугодными СМИ". ОПЗЖ 4 февраля обжаловала в Верховном суде указ Зеленского о санкциях. Тем временем решение о блокировке поддержали в США, а также в ЕС.