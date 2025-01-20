Дадут ли бронь, если не пройти ВВК до 5 февраля: появилось важное объяснение для ограниченно пригодных

Вопрос бронирования военнообязанных, которых ранее признали ограниченно годными, если они не пройдут военно-врачебную комиссию до 5 февраля 2025 года, является запутанным. Фактически, постановление правительства и закон Украины содержат противоречивые пункты.

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Постановление КМУ № 560 запрещает направлять на ВВК тех, у кого есть отсрочка. В то же время закон № 3621-IX не предусматривает исключений и говорит о том, что ограниченно годные "подлежат" ВВК.

Многие юристы считают, что ограниченно годные военнообязанные должны пройти военно-врачебную комиссию до 5 февраля 2025 года.

В противном случае человека могут лишить права на бронирование. А те, у кого уже есть бронь, не смогут повторно забронироваться после 28 февраля. Это крайний срок, когда предприятия должны заново подтвердить свой статус критичности, чтобы перебронировать работников.

Адвокат Дарья Тарасенко пояснила в Facebook, что правительственное постановление и закон вступают в противоречие друг с другом, "но закон имеет высшую юридическую силу".

Поэтому большинство адвокатов согласны с тем, что забронированным, которые имели статус ограниченно годного, стоит пройти ВВК. Скорее всего, им придется инициировать прохождение комиссии самостоятельно.

Напомним: Министерство обороны ранее разъяснило, что все граждане, которые ранее были ограниченно пригодными к службе, до 4 февраля (включительно) должны пройти повторную ВВК. Если этого не сделать, можно получить штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Как писал OBOZ.UA, ранее полковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко, глава Центральной военно-врачебной комиссии ВСУ, заявил, что военнообязанные в Украине во время действия военного положения должны проходить медицинское освидетельствование с учетной целью раз в год. В мирное время это нужно делать раз в пять лет.

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