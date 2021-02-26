В Украине в четыре раза уменьшилась заболеваемость врачей COVID-19: Степанов назвал цифры

По состоянию на 25 февраля процент заболевших коронавирусом медицинских работников среди всех инфицированных в Украине составлял 5%.

Эта статистика уменьшается: она в четыре раза меньше, чем в апреле 2020 года, в начале массового распространения COVID-19 в стране. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Право на владу". Политическое ток-шоу транслировалось вечером четверга на YouTube-канале ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам министра, в апреле-2020 до 20% заболевших являлись врачами. "Сейчас это меньше 5%", – сообщил он.

"Понятно, почему врачи и медицинские работники болеют. Потому что они постоянно контактируют с COVID. Они своей собственной жизнью доказывают, как они борются за жизнь украинцев", – подчеркнул Степанов.

Напомним, в течение 24 февраля в Украине диагностировали 8147 случаев коронавируса, еще 2770 украинцев попали в больницы. 135 человек умерли, а 3889 вылечились. За сутки COVID-19 в стране заболели сотни детей и медиков.

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Отметим, в эфире "Право на владу" Степанов также рассказал, что сейчас в Украине вакцинировано 1 179 человек. Сама кампания только набирает обороты, поэтому темпы распространения с каждым днем будут только расти, уверяет он.

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