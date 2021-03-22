За місяць COVID-19 вбив у 2,5 рази більше українців, ніж грип і пневмонія. Статистика
В Україні за січень 2021 року 3922 особи померли від COVID-19, від грипу і пневмонії за цей же період – у майже 2,5 рази менше, 1499 громадян.
Відповідну статистику було опубліковано у звіті на сайті Державної служби статистики. Всього за вказаний місяць помер 57 721 українець (щоб подивитися документ, доскрольте сторінку до кінця).
Найбільше громадян померло від хвороб системи кровообігу – 37 618 (із них від ішемічної хвороби серця – 26 360).
Інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 539 осіб за місяць (серед них туберкульоз – 247, СНІД – 191).
Унаслідок зовнішніх причин загинули 2526 українців. Серед них:
транспортні нещасні випадки – 318;
утоплення – 64;
пожежа – 155;
випадкове отруєння (крім алкоголю) – 175;
отруєння алкоголем – 219;
самогубства – 433;
умисні вбивства – 143.
Додамо, статистика наводиться без урахування окупованих українських територій Криму та Донбасу.
Дані щодо причин смертей українців за січень-2021:
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
за даними Міністерства охорони здоров'я, найбільше в Україні схильні до ризику захворіти на коронавірус люди віком 50-59 років, а також 60 років і старші.
COVID-19 у нашій країні поширюється із заходу на схід. Цим він схожий на ГРВІ (гостру респіраторну вірусну інфекцію), з тією різницею, що вона іноді поширювалася в Україні в зворотному напрямку.
Найбільшу динаміку зростання кількості хворих на сьогодні мають три регіони – це Київ, Вінницька та Івано-Франківська області.
Крім того, стало відомо, що на території нашої держави було виявлено небезпечну мутацію британського штаму коронавірусу. Такого висновку дійшли вчені українського Інституту молекулярної біології і генетики.