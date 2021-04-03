Разумков не исключил чрезвычайное положение в Украине из-за COVID-19

В Украине возможен сценарий введения чрезвычайного положения в случае еще большего ухудшения ситуации с COVID-19.

Такую возможность не исключил глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который 2 апреля выступил в эфире телеканала "НАШ". На соответствующий вопрос он ответил:

"К сожалению, да [возможно введение ЧП], потому что эту статистику нужно хорошо понимать. У нас немного на второй план в информационном пространстве отошел вопрос коронавируса, в результате сегодня мы видим те показатели, о которых говорим".

Народный депутат указал, что парламент будет решать этот вопрос, если Кабмин предоставит предложение по введению чрезвычайного положения, а президент выдаст указ об этом.

"Предложения должны быть предоставлены Кабинетом министров, потому что это эпидемиологическая ситуация, далее они рассматриваются президентом, который издает указ. И на протяжении двух суток, а как показывает практика, это происходит раньше, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной рады.

Исходя из сегодняшней ситуации, соответствующей информации ни от президента, ни от Кабинета министров не поступало", – отметил глава ВР.

Поясним: в Украине действует режим чрезвычайной ситуации. Он вводится, когда в стране или отдельном регионе нарушены нормальные условия жизнедеятельности при техногенных катастрофах, стихийных бедствиях или эпидемиях.

Чрезвычайное положение – это правовой режим, который может временно вводиться при террористических актах, массовых беспорядках, попытках захвата власти или при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера.

Напомним, ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине не обсуждают введение комендантского часа. Он подчеркнул, что такое карантинное ограничение возможно разве что в режиме чрезвычайного положения.

Как писал OBOZREVATEL: