Украина может получить вакцину Pfizer уже в феврале
Украина может получить вакцину от коронавируса, в частности, производства Pfizer/BioNTech уже в феврале в рамках инициативы COVAX.
Об этом сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко, пишет LB.ua. В ближайшее время в нашу страну может поступить 100 тыс. доз препарата, этого достаточно для прививки 50 тыс. человек.
По словам чиновника, Украина 6 января получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить способность принять мРНК-вакцину (препарат на основе рибонуклеиновой кислоты, – ред.), требующей хранения при температуре от -20 до - 80°С. Уже 8 января наша страна направила такое подтверждение.
Препаратом может быть разработка немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech или Moderna, сказал Ляшко.
"Еще точно неизвестно. Но скорее Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, у которых есть разрешение от Всемирной организации здравоохранения на экстренное использование. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, это Pfizer", – отметил он.
Главный санврач уточнил, что в рамках COVAX будут поступать и другие продукты.
Он подтвердил, что первый этап вакцинации украинцев запланирован на февраль 2021 года.
"Будет создано 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки... Сейчас работаем с Национальной службой здоровья Украины и с Минфином, чтобы оплачивать каждый укол. Знаем предварительный тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какова дополнительная мотивация для бригады", – отметил Ляшко.
Известно, что официальных заявок на регистрацию мРНК-вакцины в Украине пока еще нет, однако со всеми производителями препаратов ведутся соответствующие переговоры.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по состоянию на 13 января от COVID-19 в мире было вакцинировано почти 30 млн человек в более чем 50 странах. Лидером по вакцинации стал Китай, где прививки получили почти 10 млн граждан.
Между тем в Украине вспыхнул скандал из-за внеочередных прививок некоторых политиков якобы вакциной Pfizer, которая попала в нашу страну контрабандой.
Согласно утвержденному плану вакцинации, первыми препарат должны получить медики, военные на передовой и пожилые люди.
В целом прививочная кампания против COVID-19 в Украине будет поделена на 5 этапов, она продлится в течение 2021–2022 годов и должна охватить 50% населения. В то же время первые четыре этапа растянутся на целый год.
Иммунолог Борис Донской предупредил, что если вакцина против коронавируса придет в Украину весной, то в ней уже может не быть необходимости.
Британское издание The Economist предположило, что масштабная кампания по вакцинации начнется в Украине не раньше апреля 2022 года.