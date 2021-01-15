Врач оценил идею введения в Украине свидетельств об иммунизации

Пока нет точных данных по сроках действия антител после вакцинации от коронавируса – введение в Украине свидетельств об иммунизации нецелесообразно.

Об этом OBOZREVATEL сказал бывший главный иммунолог Киева Олег Назар, комментируя вероятность введения таких документов, что должно было бы упростить процедуру пересечения границ других государств.

"Коронавирус появился год назад, а вакцинация началась только месяц назад. Это означает, что люди до сих пор мало что знают как о самом вирусе, так и о времени действия антител после вакцинации. Для этого нужен еще год времени. Ну, напишут в той справке, что вакцинированы, как в детской карточке, и все. А что и к чему – неизвестно", – заверил иммунолог.

12 января главный санитарный врач Виктор Ляшко на пресс-брифинге заявил, что правительство рассматривает вариант введения свидетельства о вакцинации от коронавируса для упрощенной процедуры пересечения границ. Однако окончательное решение будет принято только после того, как станет известно, останавливает ли вакцинация распространение инфекции. Также чиновник отметил, что данное свидетельство не имеет ничего общего с введением так называемого "иммунного паспорта".

Последние якобы собирались выдавать тем, кто уже переболел коронавирусом. Но идею раскритиковали как во Всемирной организации здравоохранения, так и правительства ведущих стран. Мол, первое инфицирование COVID-19 не является панацеей от повторного заражения, а во-вторых, введение иммунного паспорта будет нарушать право людей на свободное передвижение.

В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в недавнем интервью OBOZREVATEL заверил, что тема дополнительных паспортов в контексте пандемии коронавируса – пока теоретическая дискуссия, в значительной мере управляемая в публичном пространстве нормальными для такого периода массовыми эмоциями.

"Убежден, будут найдены необременительные цивилизованные решения для обеспечения безопасности здоровья граждан во время путешествий. В прошлом году в разных правительствах было много паники и истерики, что делать, куда бежать и как с этим всем бороться. Как только эмоции утихнут, думаю, будут найдены цивилизованные решения. Справки с отрицательными результатами тестов в прошлом году требовались на въезде в ряд стран", – напомнил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, старт вакцинации от коронавируса в Украине запланирован на конец февраля-начало марта. В поле зрения Минздрава есть четыре препарата, но пока ни один из них официально не получен.

Между тем во всем мире за месяц вакцинальной кампании прививки получило 32 млн человек. В Израиле привит каждый пятый житель.