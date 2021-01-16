Украина почти договорилась о закупке вакцин от COVID-19 еще с тремя компаниями – Минздрав

Украина ведет переговоры о закупке вакцин от коронавируса еще с тремя производителями, кроме китайской Sinovac.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, переговоры находятся на стадии, близкой к завершению. Об этом по итогам совещания с представителями Минздрава OBOZREVATEL сообщила зампредседателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Называлась также вакцина АstraZeneca и это один из тех производителей, которые не требуют закрывать стоимость при контрактации", – отметила нардеп.

Она указала, что финальные сроки поставок препарата будут зависеть от подписания контрактов и сертификаций. Старт вакцинации намечен на середину-вторую половину февраля.

"Планируется охватить 367 тысяч человек: врачи, которые лечат коронавирус, военнослужащие из зоны ООС, социальные работники. Это первый этап.

Второй этап вакцинации – с конца марта – охватит 2,5 млн человек. В первую очередь это будут люди пожилого возраста, которые имеют сопутствующие заболевания, медики. Последними будут вакцинироваться молодые люди без сопутствующих болезней – это уже пятый этап", – рассказала Кравчук.

"Слуга" уточнила, что первыми в страну поставят 210 тысяч доз вакцины от Pfizer (в рамках механизма COVAX) и 700 тысяч доз препарата от Sinovac.

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