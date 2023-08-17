'Чтобы Украина победила': 5-летний мальчик из Черкасской области продает свои картины ради помощи ВСУ. Фото и видео

5-летний мальчик из Смелы Черкасской области продает свои картины в помощь Вооруженным силам Украины. Тимофей Компаниец больше всего мечтает о том, чтобы Украина победила в этой войне.

Видео дня

Мальчик рисует военную технику и жуков. Об этом сообщает "Суспільне".

Тимофей Компаниец уже продал 15 картин и передал на нужды военных 2700 гривен. Средства, в частности, направили на "Армию дронов".

"Чтобы Украина победила и чтобы Путина не было", – отметил пятилетний волонтер.

Инициировала выставку и продажу работ мама мальчика Яна Компаниец. Для этого собрала картины, нарисованные им за два года посещения художественной студии.

"Мы собрали 2,5 тысячи и еще 200 гривен нам прислали на карту. И мы все это отправили в "Действия" на "Армию дронов". Наши дети не собирают на убийства, я ему это всегда подчеркиваю. Наши дети собирают деньги за жизнь, за их жизнь, за жизнь их родителей, дедушек, пап, мам, чтобы больше людей вернулось живыми", – добавила она.

Продавать картины мальчику помогала его преподавательница из художественной студии Юлия. Тимофей с ней занимается с трех лет.

Напомним, 9-летний Юрий Напора собрал более 2,5 миллионов гривен на благотворительных концертах для нужд Вооруженных сил Украины. Он уже год ездит по Львовщине и поет патриотические песни на улицах.

Как сообщает OBOZREVATEL, семилетняя Ирина Васильева из Ровно, потерявшая отца на войне, купила уже несколько автомобилей и тепловизоров для военных. Девочка мастерит веночки, продает и передает деньги на нужды Вооруженных сил Украины.