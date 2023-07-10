9-летний мальчик со Львовщины собрал за год более 2,5 млн грн на ВСУ: для защитников приобрели квадрокоптеры и амуницию
9-летний Юрий Напора собрал более 2,5 миллиона гривен на благотворительных концертах для поддержки нужд Вооруженных сил Украины. Он уже год ездит по Львовщине и поет патриотические песни на улицах.
Об этом сообщает Самборский городской совет. За эти деньги покупали квадрокоптеры, тепловизоры, амуницию, запчасти и т.д.
"Ему всего девять лет, а он уже так много успел сделать. Юрий Напора – мальчик, о котором рассказывали в украинских СМИ – сегодня был в Самборе", – рассказали в горсовете.
Недавно, вместе со своим отцом, который аккомпанировал ему на синтезаторе, мальчик выступил в городе Самбор и смог собрать 26 тысяч гривен.
"Средства пойдут на приобретение тепловизора для воина 82-й десантно-штурмовой бригады Юрия Годомского", – отметили в горсовете.
Интересно, что музыканты выбирают свой репертуар вместе. Они делают осознанный выбор в пользу песен, посвященных теме войны.
"Однажды Юрчик услышал историю парня из Чернигова, передавшего большую сумму на помощь нашей армии. Не вспомню сейчас его имени", – сообщил отец Юрия.
Юрий с папой сотрудничает с благотворительной организацией, помогающей военным.
Напомним, что семилетняя Ирина Васильева из Ровно, которая потеряла отца на войне, купила уже несколько автомобилей и тепловизоров для военных. Девочка мастерит веночки, продает и передает деньги на нужды Вооруженных сил Украины.
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