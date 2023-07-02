Семилетняя дочь погибшего героя стала 'Ангелом' для ВСУ: девочка собрала деньги на авто и тепловизоры. Видео

Семилетняя Ирина Васильева из Ривне, которая потеряла отца на войне, купила уже несколько автомобилей и тепловизоров для военных. Девочка мастерит веночки, продает и передает деньги на нужды Вооруженных сил Украины.

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За волонтерство Ирина получила награды от Министерства обороны и стала символом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, в которой служил ее отец. Она получила настоящую военную форму с шевроном "лучший командир" и позывной "Ангел", рассказала волонтер Анна Махно (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Папа Ирины, старший лейтенант Александр Васильев погиб 27 марта 2022 во время выполнения боевого задания в селе Благодатное под Николаевом. Он защищал Украину с 2014 года. С отличием окончил Национальную академию сухопутных войск во Львове и служил в составе 14-й омбр.

С началом вторжения Герой защищал Киевщину, а затем и Николаевщину.

Как рассказала мать девочки Виктория, однажды девочка проснулась и сказала: "Папа наш защищал Украину? Защищал. Он погиб. Теперь я должна защищать Украину".

В детской комнате, глядя на фото папы в парадной военной форме, Иринка работает без выходных, наращивая темпы работы и расширяя ассортимент своей продукции, потому что верит в победу ВСУ.

Сначала Ира хотела печь печенье, однако ее мама опасалась, что ребенок может обжечься. Поэтому решили выбрать альтернативный вариант – плетение веночов, рассказывает "24 канал".

Воины 14-й омбр называют Иринку ангелом-хранителем их бригады. Она стала одной из лауреаток премий, врученных приближающим победу детям-спасателям, а церемония состоялась в Мариинском дворце.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 5 июля пройдет благотворительный концерт в поддержку пострадавших от Каховской трагедии. В мероприятии примет участие ряд украинских звезд.