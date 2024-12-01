Что значит 'снимать стружку' и 'мылить шею': объяснение

Фразеологизмы имеют особое значение. Эти крылатые фразы отражают историю, традиции, верования и культурные особенности народа. Простыми словами, фразеологизм – это народное выражение, которое прижилось в бытовом языке и в фольклорно объясняет то или иное событие или явление.

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Следует пополнить словарный запас этими словосочетаниями, ведь они являются источником веселых и интересных ассоциаций. Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" рассказала, что означают фразы "снимать стружку" и "мылить шею".

Когда вы ругаете или критикуете кого-нибудь, можно сказать, что вы даете ей нагонку.

"Нагінка" – это выражение неудовлетворенности поведением, чьими поступками в резкой форме.

Например:

Іванко йшов, похнюпивши голову, бо знав, що його чекає нагінка від баби Уляни.

Якщо ж ми вчора, скажімо, були з директором на третій фермі і Пахом Хрисантович давав там комусь нагінку, то треба ж його везти туди й сьогодні: хай перевірить, чи виконано його розпорядження (Олесь Гончар).

Но это не единственный фразеологизм, который можно использовать в таких случаях.

Для выражения критики или недовольства следует использовать и следующие выражения:

знімати стружку;

давати прочухана;

милити шию;

змішати з болотом.

Кстати, даже обычное наречие "далеко" можно заменить колоритными фразеологизмами. Кроме известных фраз "где козам рога правят" или "у черта на болоте" есть другие интересные соответствия. Детальнее – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA объяснял происхождение и значение слова фольклор и рассказывал, почему лучше не употреблять словосочетание "народный фольклор".

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