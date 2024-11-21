Почему нельзя говорить "народный фольклор": в чем ошибка
Культуру, традиции и аутентичность народа создает в том числе и его фольклор. Это слово пришло к нам из английского. Folk-lore в дословном переводе означает народную мудрость или народное знание.
Ольга Багний, автор и ведущая программы "Правильно на украинском" рассказала об особенностях употребления этого слова. К примеру, она подчеркнула, что использовать словосочетание "народный фольклор" не стоит.
Фольклор – достаточно широкое понятие, включающее материальную и духовную культуру.
Фольклор это:
- сказки, мифы, легенды;
- пословицы и поговорки;
- народные песни;
- стихи, шутки и другие устные традиции.
В это понятие также входит материальная культура, например, традиционные для определенного народа стили строительства.
Фольклор охватывает и обычаи, народные верования, традиции, формы и ритуалы празднований – Рождество, свадьбы, народные танцы и обряды инициации и т.д.
В чем же ошибка словосочетания "народный фольклор"? Багний объяснила, что нет смысла употреблять перед фольклором прилагательное "народный", ведь фольклор – это и есть народные традиции, мудрость, культура.
Таким образом, "народный фольклор" – это тавтология.
Кстати, украинцы часто допускают языковые ошибки, даже не догадываясь об этом. О наиболее распространенных ошибках, обычно являющихся типичными русизмами – читайте в материале.
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