Что угрожает мужчинам, которые выехали из Украины во время мобилизации и не вернулись: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения России продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Призыву в армию подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.

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Также во время действия мобилизации выезд мужчин за пределы страны ограничен. Адвокат Богдан Пересада объяснил, что угрожает мужчинам, которые выехали из Украины во время мобилизации и не вернулись.

По словам правозащитника, правила выезда граждан Украины за границу регулируются Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 года №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

В случае введения в Украине военного состояния пропуск водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд ВСУ, других военных формирований, а также населения Украины, через государственную границу осуществляется при наличия соответствующих решений о выезде за пределы Украины. При этом такие граждане должны придерживаться правил пересечения государственной границы Украины.

Решение о выезде за пределы Украины во время военного положения принимается уполномоченными ведомствами и органами. К ним относятся Министерство инфраструктуры или областные военные администрации. К тому же должно быть наличие соответствующего обоснования относительно объемов грузов и количества транспортных средств, необходимых для их перевозки.

Юрист пояснил, что во время военного положения граждане могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы. В случае превышения сроков пребывания лиц за границей или изменения целей выезда, Мининфраструктуры и военные администрации отменяют свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение семи рабочих дней с момента установления фактов указанных нарушений.

При этом в случае превышения срока пребывания за границей соответствующая военная администрация или Мининфраструктуры отменяет свое решение о выезде за пределы Украины соответствующего лица. Ничего другого этим пунктом не предусмотрено.

Также согласно п. 22 ст. 92 Конституции Украины исключительно законами Украины определяются основы гражданско-правовой ответственности, деяния, являющиеся преступлениями, административными или дисциплинарными правонарушениями и ответственность за них. Это означает, что только Законом может быть предусмотрено, что то или иное действие является административно или уголовно наказуемым, а также соответствующая ответственность за нарушение.

Юрист отметил, что по состоянию на данный момент прямой ответственности за подобные действия (не возврат или несвоевременный возврат из-за границы) не предусмотрено. Это означает, что ни Кодекс Украины об административных правонарушениях, ни Уголовный кодекс Украины не содержат прямых норм, предусматривающих ответственность именно за такое нарушение.

Напомним, в Украине на законодательном уровне не определяется количество лиц одной семьи, которых могут мобилизовать. Все зависит от конкретного случая, ведь в семье могут быть военнообязанные, имеющие право на отсрочку от призыва.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, кого в первую очередь мобилизуют в Украине во время военного положения. Об этом на брифинге рассказал начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Арап.

Также сообщалось, могут ли дипломатические учреждения вручать повестки находящимся за рубежом украинцам. Так, 30 декабря 2022 года правительство ввело нововведения по военному учету призывников, военнообязанных и резервистов.