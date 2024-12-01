Что такое 'пивниця': значение украинского слова

Среди разнообразия украинского языка существуют малоизвестные слова, которые, однако, могли бы быть достаточно полезны в быту. Кроме классического словаря существуют и диалектные лексемы, распространенные в определенных регионах.

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Говорят, слово "пивниця" чаще всего встречается среди жителей Прикарпатья. OBOZ.UA разбирался, что это значит.

Слово "пивниця" имеет несколько значений.

"Пивниця" – заведение, где продают и пьют пиво.

Например:

Пішов Степан у пивницю та й пропав до вечора.

Хлопці після роботи часто заходили у пивницю щоб поговорити по душах.

Также "пивниця" – это погреб, подвал для хранения алкогольных напитков или овощей, фруктов, консервации и т.д.

Например:

Свекруха послала Олесю до пивниці, щоб та огірків квашених до столу принесла.

У пивниці квасилася на зиму діжка капусти.

Слово "пивниця" иногда употребляют и в значении пивоварни.

Остап працював у пивниці, але його жінці не дуже подобалася ця робота.

В настоящее время эта лексема активно используется на Волыни, Прикарпатье, Львовщине, Закарпатье – в основном в сельской местности.

Также это слово часто употребляли классики.

Хіба не з ним інколи заходили вони в пивницю випити по склянці пива й поговорити щиро, по-товариському? (Анатолій Шиян).

Ми за сосновим столом сидимо, у маленькій, дорожній пивниці (Платон Воронько).

Сплюндрували [ткачі] весь дім фабрикантові, геть від пивниці до стріхи (Леся Українка).

Рік удався недорідний.. Заробити ж де? Коло других сіл і пивниці, і винниці, і сахарні, а в їх - хоч би зламана... (Панас Мирний).

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