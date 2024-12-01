Что такое "пивниця": значение украинского слова
Среди разнообразия украинского языка существуют малоизвестные слова, которые, однако, могли бы быть достаточно полезны в быту. Кроме классического словаря существуют и диалектные лексемы, распространенные в определенных регионах.
Говорят, слово "пивниця" чаще всего встречается среди жителей Прикарпатья. OBOZ.UA разбирался, что это значит.
Слово "пивниця" имеет несколько значений.
"Пивниця" – заведение, где продают и пьют пиво.
Например:
Пішов Степан у пивницю та й пропав до вечора.
Хлопці після роботи часто заходили у пивницю щоб поговорити по душах.
Также "пивниця" – это погреб, подвал для хранения алкогольных напитков или овощей, фруктов, консервации и т.д.
Например:
Свекруха послала Олесю до пивниці, щоб та огірків квашених до столу принесла.
У пивниці квасилася на зиму діжка капусти.
Слово "пивниця" иногда употребляют и в значении пивоварни.
Остап працював у пивниці, але його жінці не дуже подобалася ця робота.
В настоящее время эта лексема активно используется на Волыни, Прикарпатье, Львовщине, Закарпатье – в основном в сельской местности.
Также это слово часто употребляли классики.
Хіба не з ним інколи заходили вони в пивницю випити по склянці пива й поговорити щиро, по-товариському? (Анатолій Шиян).
Ми за сосновим столом сидимо, у маленькій, дорожній пивниці (Платон Воронько).
Сплюндрували [ткачі] весь дім фабрикантові, геть від пивниці до стріхи (Леся Українка).
Рік удався недорідний.. Заробити ж де? Коло других сіл і пивниці, і винниці, і сахарні, а в їх - хоч би зламана... (Панас Мирний).
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