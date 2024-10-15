Кто такая 'вивірка': объяснение колоритного украинского слова

Если вы любите читать художественные тексты на украинском языке, вы, наверное, встречали в них слово "вивірка". Например, ее упоминает Ольга Кобылянская "Тут і там ставали ми, здержувані зчудовано блискавичними скоками вивірки по струнких соснах".

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Но знаете ли вы, что означает это слово? OBOZ.UA изучил словари и рассказывает подробно.

На самом деле, слово "вивірка" – это полный синоним слова "белка". Более того, в зоологии пушистое рыжее животное, которое любит орехи, называется именно вивіркою звичайною, а вся семейство таких грызунов – вивірковими.

По своему происхождению это название даже старше варианта "белка". Его можно обнаружить еще в летописных текстах.

Происхождение этого слова связывают с праславянским корнем *ver-, который означает "изгибать, искривлять". Животное действительно очень верткое и гибкое.

Что касается слова "белка", то точно установить его происхождение ученым до сих пор не удалось. Большинство сходится на том, что оно возникло от прилагательного "белый". Кто-то предполагает, что таким словом изначально называли только редкий вид белых грызунов. Его мех очень ценился, поэтому на белых животных активно охотились.

Итак, когда в следующий раз отправитесь в парк кормить пушистых животных, говорите всем, что идете к "вивіркам". Это будет совершенно правильное употребление этого слова.

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