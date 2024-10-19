Что такое 'кебета' и 'кеба': значение редких украинских слов

Существует стереотип, что украинский язык лексически не слишком богат. Особенно любят им оперировать те, кто пытается продвигать в Украине интересы русского языка.

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На деле же в украинском языке хватает и собственной бытовой лексики, и специальной терминологии, а синонимические ряды действительно широкие и богатые. OBOZ.UA рассказывает на примере таких слов как "кебета" и "кеба".

Оба слова считаются разговорными, являются синонимами и имеют непонятную этимологию. Однако таким образом называют способность, талант, какое-то умение человека, или его разум. Встречаются эти слова и в литературе, причем у классиков:

Чи так, батьку отамане? Чи правду співаю? Ех, якби то!... Та що й казать? Кебети не маю (Т. Шевченко)

Хто мав к чому яку кебету, Такого той шукав бенкету, Всі веремію підняли (И. Котляревский)

Справді, коли бракує ватагам кебети, хай встане жінка, як нова Дебора, і скрикне: "Встань, Ізраїлю, повстань!" (Леся Украинка)

Виміряти ліс – не така вже й проста справа, не у всякого вистачить кебети (М. Стельмах)

Более того, такую лексему можно встретить и во фразеологизмах. Фраза "(в голові) кебета догори дриґом стала" означает, что кто-то сошел с ума. Или, по меньшей мере, потерял способность четко мыслить. А об умном, способном и сообразительном человеке можно сказать: "має кебету".

От этих существительных можно образовать несколько прилагательных, которые будут обозначать человека толкового, умного или умелого:

кебетливий;

кебетний;

кебітливий;

кебітний.

Или наоборот – мало к чему способного или неразумного:

безкебетний;

нескебетний.

А об отсутствии талантов либо особых навыков или неспособности что-то сделать можно сказать "бескебеття".

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