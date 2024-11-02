Что такое паздерник: объяснение забытого украинского слова

Читая произведения Ивана Франко, можно встретить такое слово, как паздерник. Современного носителя украинского языка оно может сбить с толку.

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Объяснить, что оно означает, взялась автор и ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний. О нем она рассказала в своем TikTok-блоге.

"Паздерником в древности называли октябрь – второй месяц осени", – объяснила Ольга. И добавила, что название происходит от слова "паздір", то есть костра – неволокнистая часть некоторых растений, таких, как лен. "В это время наши предки как раз обрабатывали лен. Отсюда и название месяца", – рассказала блогер.

Однако, если углубиться в толкование и этимологию слова "паздерник" еще дальше, то можно узнать, что на самом деле оно не является типично украинским. Это заимствование из польского языка. Поэтому его можно встретить именно в произведениях Ивана Франко, который прекрасно им владел и даже писал на нем свои произведения. Кстати, поляки до сих пор называют второй месяц осени словом październik.

Интересно, что белорусское название октября кастрычнік, хотя и совершенно отличается от польского, имеет точно такую же этимологию. Ведь слова "паздір" и "костриця" являются синонимами.

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