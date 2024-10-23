Что такое ногавицы: объяснение редкого украинского слова

Среди богатства украинского языка часто встречаются редкие и редкие слова. Языковеды проанализировали толковый словарь и "Украинский лексикон конца XVIII – начала XXI века", придя к выводу, что лексикон нашего языка богаче, чем считали ранее. Объем слов может достигать более миллиона.

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В классической литературе часто встречается слово "ногавицы", значение которого ныне мало кто знает. OBOZ.UA разбирался, что означает эта редкая лексема.

Ногавицы или другой вариант написания – "нагавицы" – это брюки узкого кроя из домотканого полотна. Часто этот предмет одежды украшали забойкой в узкие полоски серого, синего или черного цветов.

Ногавица (в единственном числе) — это то же, что и холоша.

Холоша, также штанина – часть брюк, комбинезона или колготок, которая надевается на одну ногу. Есть еще интересная лексема холошные – так называются брюки.

Для примера можно привести следующие варианты применения:

Суконні штани. Алі, на своїх довгих ногах, тісно обтягнених жовтими ногавицями, в синій куртці і червоній пов'язці, високий і гнучкий, як молодий кипарис, здавався на тлі неба велетнем (Михайло Коцюбинський).

З гущини вискочив Грицько Хрін, десь опудало на коноплях узяв, начепив синю дерту ногавицю, куценького брилика нап'яв (Костянтин Гордієнко).

Также OBOZ.UA рассказывал, что если исключить флексии и устаревшие термины и рассматривать только четкие и отдельные слова, у современного украинского языка около 256 тысяч слов.

Кстати, в разных регионах Украины есть свои интересные слова. Что такое мацур, погар, цимборка и сявка и какие еще необычные слова используют в разных областях – читайте в материале.

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