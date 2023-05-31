Мацур – кот, цимборка – девушка: интересные словечки разных регионов Украины

Можно всю жизнь учить украинский язык, общаться только соловьиной, читать книги и называть себя экспертом, а потом поехать за пределы своего региона и "посыпаться" на словах "тормозок", "филижанка" или "кастрюльщик". И неудивительно, ведь на разные части нашего государства в ходе истории влияли польская, венгерская, литовская и еще кто знает какие культуры. Давайте отправимся в короткое лингвистическое путешествие.

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Закарпатье

Пожалуй, ни один другой регион не может похвастаться таким массивом необычных и очень ярких словечек. Вот несколько из них:

"Гризачка"

Что вам напоминает это слово? Возможно, собаку, подравшую вам новые джинсы. Или, например, вставную челюсть. Вовсе нет! Речь идет о символе лета – арбузе. Мы тоже чуть-чуть удивились (не чуть-чуть).

"Мацур"

Даже не будем пытаться выстроить ассоциативный ряд, потому что точно зайдем в тупик. Сразу признаемся: это просто кот.

"Палынка"

Намекаем: от этого напитка запоет душа, а ноги сами начнут танцевать. Конечно же, это водка. Но не простая, а фруктовая. Чаще всего так называют самогонку.

"Погар"

Где палынка, там и погар. Как вы могли догадаться, так местные жители называют бокалы.

"Цимборка"

И напоследок словцо, которое нам понравилось больше всего. Имеет оно простое и понятное значение – девушка.

Донецкая область

Если вы думаете, что все чудаковатые слова Донбасса ничто иное, как суржик, то вы ошибаетесь. Местная лингвистика достаточно интересна и имеет свои изюминки.

"Купорка"

Это слово прекрасно понимают жители Донбасса и иногда и харьковчане. Но за пределами этих областей люди и догадаться не могут о чем идет речь. Все просто: так на востоке называют домашнюю консервацию (закрутки, проще говоря).

"Бровка"

С бровями это слово не имеет ничего общего. Бровками жители Донецкой области называют бордюр.

"Тормозок"

Речь не о глуповатых людях, как можно подумать. Это вкусный и сытный перекус, который берут с собой на работу или в школу. Обычно он состоит из бутербродов, вареных яиц и свежих овощей. Но здесь все зависит от личных предпочтений.

Харьковщина

Харьковчане тоже могут удивить своими филологическими уловками. Несмотря на стереотипы, далеко не все жители области русскоязычные, поэтому украинский здесь можно услышать на каждом шагу. Как и необычные диалектизмы.

"Тремпель"

Не будем лгать, это слово знают и за пределами области. Но не потому, что его активно используют в разных регионах, а благодаря многочисленным мемам в соцсетях. Его литературный эквивалент – вешалка.

"Сявка"

Нет, это не дружеское сокращение имени Вячеслава. Так местные жители называют хулиганов. Слово, кстати, произошло от криминального жаргона, где им называли неопытных преступников.

"Змейка"

Слово знают все жители восточных регионов. Обозначает оно не пресмыкающееся, а молнию на одежде.

Одесщина

Даже не пытайтесь доказать одесситам, что они используют диалектизмы. Они, во первых, ужасно обидятся, а во вторых – легко вас убедят, что это просто одесский язык. Благодаря ему жители этого региона могут узнать друг друга даже за границей.

"Фармазон"

Звучит, как какое-то лекарство от кашля. Но на самом деле так называют патологических лжецов.

"Кастрюльщик"

У этого человека нет ничего общего с посудой или кулинарией вообще. Он занимается частными перевозками.

"Рачки"

Нет, это не конфеты из нашего детства и, тем более, не раки. Так одесситы называют креветки.

Галиция

Невероятно красивый регион, большинство жителей которого уверены, что их язык – настоящий украинский. Однако туристы, которые здесь бывают, часто вообще не понимают, о чем говорят местные. Дело в том, что здесь постоянно используют диалектизмы.

"Любаска"

Так называют любовниц или разлучниц. Слово носит резко отрицательный характер, поэтому его используют и чтобы обозвать женщину.

"Обрус"

Если мы вам скажем, что он есть почти в каждом доме, вы все равно не догадаетесь, что это такое. Рассказываем: это обычная скатерть.

"Пляцки из бульбы"

Здесь все очень просто. Так жители Галиции называют деруны.

"Фиранка"

Это слово вы могли слышать и в других регионах. Но оно по праву принадлежит галичанам. Так здесь называют занавески.

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