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Что подарить туристу на Новый год: интересные идеи

Алина Милсент
Общество
3 минуты
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Что подарить туристу на Новый год: интересные идеи

Праздничный период в разгаре. Выбирая подарки, следует прежде всего обращать внимание на хобби и интересы. Выбор подарка для туриста может быть сложной задачей, ведь у каждого путешественника есть свои предпочтения и потребности.

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Однако, существует множество универсальных вариантов, которые придутся по душе любому любителю путешествий. OBOZ.UA рассказывает, что подарить на Новый год путешественникам.

Практические подарки для туриста

Что подарить туристу на Новый год: интересные идеи

Практические подарки – это не просто вещи, а проявление заботы и внимания к потребностям другого человека. Многие практичные вещи служат долго, напоминая о вас всякий раз, когда их используют.

Если путешественник любит активный отдых, подойдут спортивные аксессуары. Для любителей истории и культуры интересны путеводители и сувениры из разных стран. А для тех, кто ценит комфорт, можно подобрать удобную одежду и обувь для путешествий.

Предлагаем следующие варианты:

  • качественная сумка или рюкзак – незаменимый атрибут любого путешествия;
  • многофункциональный нож или мультитул – компактные инструменты, которые пригодятся в разных ситуациях;
  • фляга для воды – экологическая и практичная альтернатива пластиковым бутылкам;
  • повербанк – зарядное устройство для гаджетов, которое позволит всегда оставаться на связи;
  • наушники с шумоизоляцией – для комфортного прослушивания музыки или аудиокниг в пути;
  • шляпа, кепка или бандана защитят от солнца и ветра;
  • карта, чтобы отмечать страны, которые уже посетил путешественник;
  • компактная аптечка, содержащая необходимые лекарства и средства для первой помощи;
  • гамак для отдыха на природе;
  • удобный спальный мешок;
  • книга о путешествиях или путеводителе вдохновит на новые приключения.

Подарочные сертификаты

Если вы не уверены в потребностях путешественника, но хотите подарить что-нибудь действительно полезное, сертификат станет идеальным вариантом.

Например:

  • подарочный сертификат на проживание в отеле или в СПА-комплексе;
  • сертификаты на различные туры, экскурсии, походы и т.п.;
  • ваучер на перелет или поездку с транспортной компанией.

Оригинальные подарки для туристов

Что подарить туристу на Новый год: интересные идеи

Оригинальные подарки точно запомнятся надолго и гарантируют хорошее настроение.

Можно выбрать:

  • персонализированные аксессуары, например, брелок с именем или компас с гравировкой;
  • абонемент на онлайн-курсы по изучению иностранного языка – это будет полезно тем, кто планирует путешествовать самостоятельно;
  • сертификат на мастер-класс по фотографии или видеосъемке, чтобы сделать путешествие еще более ярким;
  • подписка на сервис для планирования путешествий – удобный инструмент для организации поездок;
  • набор для пикника, чтобы насладиться красотой природы;
  • гамак для отдыха на природе.
  • удобный спальный мешок для комфортного сна в походе

Подарки активного отдыха

Что подарить туристу на Новый год: интересные идеи

Туристы, выбирающие активный отдых, оценят специализированное снаряжение:

  • маска, ласты, аквашузы или водонепроницаемый чехол для телефона для любителей дайвинга;
  • трекинговые ботинки, дождевик, легкая куртка-ветровка или специальные носки;
  • маска, шлем, тёплые перчатки или термобелье для горнолыжного спорта или походов.

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