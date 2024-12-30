Что подарить туристу на Новый год: интересные идеи

Праздничный период в разгаре. Выбирая подарки, следует прежде всего обращать внимание на хобби и интересы. Выбор подарка для туриста может быть сложной задачей, ведь у каждого путешественника есть свои предпочтения и потребности.

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Однако, существует множество универсальных вариантов, которые придутся по душе любому любителю путешествий. OBOZ.UA рассказывает, что подарить на Новый год путешественникам.

Практические подарки для туриста

Практические подарки – это не просто вещи, а проявление заботы и внимания к потребностям другого человека. Многие практичные вещи служат долго, напоминая о вас всякий раз, когда их используют.

Если путешественник любит активный отдых, подойдут спортивные аксессуары. Для любителей истории и культуры интересны путеводители и сувениры из разных стран. А для тех, кто ценит комфорт, можно подобрать удобную одежду и обувь для путешествий.

Предлагаем следующие варианты:

качественная сумка или рюкзак – незаменимый атрибут любого путешествия;

многофункциональный нож или мультитул – компактные инструменты, которые пригодятся в разных ситуациях;

фляга для воды – экологическая и практичная альтернатива пластиковым бутылкам;

повербанк – зарядное устройство для гаджетов, которое позволит всегда оставаться на связи;

наушники с шумоизоляцией – для комфортного прослушивания музыки или аудиокниг в пути;

шляпа, кепка или бандана защитят от солнца и ветра;

карта, чтобы отмечать страны, которые уже посетил путешественник;

компактная аптечка, содержащая необходимые лекарства и средства для первой помощи;

гамак для отдыха на природе;

удобный спальный мешок;

книга о путешествиях или путеводителе вдохновит на новые приключения.

Подарочные сертификаты

Если вы не уверены в потребностях путешественника, но хотите подарить что-нибудь действительно полезное, сертификат станет идеальным вариантом.

Например:

подарочный сертификат на проживание в отеле или в СПА-комплексе;

сертификаты на различные туры, экскурсии, походы и т.п.;

ваучер на перелет или поездку с транспортной компанией.

Оригинальные подарки для туристов

Оригинальные подарки точно запомнятся надолго и гарантируют хорошее настроение.

Можно выбрать:

персонализированные аксессуары, например, брелок с именем или компас с гравировкой;

абонемент на онлайн-курсы по изучению иностранного языка – это будет полезно тем, кто планирует путешествовать самостоятельно;

сертификат на мастер-класс по фотографии или видеосъемке, чтобы сделать путешествие еще более ярким;

подписка на сервис для планирования путешествий – удобный инструмент для организации поездок;

набор для пикника, чтобы насладиться красотой природы;

гамак для отдыха на природе.

удобный спальный мешок для комфортного сна в походе

Подарки активного отдыха

Туристы, выбирающие активный отдых, оценят специализированное снаряжение:

маска, ласты, аквашузы или водонепроницаемый чехол для телефона для любителей дайвинга;

трекинговые ботинки, дождевик, легкая куртка-ветровка или специальные носки;

маска, шлем, тёплые перчатки или термобелье для горнолыжного спорта или походов.

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