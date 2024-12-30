Что подарить туристу на Новый год: интересные идеи
Праздничный период в разгаре. Выбирая подарки, следует прежде всего обращать внимание на хобби и интересы. Выбор подарка для туриста может быть сложной задачей, ведь у каждого путешественника есть свои предпочтения и потребности.
Однако, существует множество универсальных вариантов, которые придутся по душе любому любителю путешествий. OBOZ.UA рассказывает, что подарить на Новый год путешественникам.
Практические подарки для туриста
Практические подарки – это не просто вещи, а проявление заботы и внимания к потребностям другого человека. Многие практичные вещи служат долго, напоминая о вас всякий раз, когда их используют.
Если путешественник любит активный отдых, подойдут спортивные аксессуары. Для любителей истории и культуры интересны путеводители и сувениры из разных стран. А для тех, кто ценит комфорт, можно подобрать удобную одежду и обувь для путешествий.
Предлагаем следующие варианты:
- качественная сумка или рюкзак – незаменимый атрибут любого путешествия;
- многофункциональный нож или мультитул – компактные инструменты, которые пригодятся в разных ситуациях;
- фляга для воды – экологическая и практичная альтернатива пластиковым бутылкам;
- повербанк – зарядное устройство для гаджетов, которое позволит всегда оставаться на связи;
- наушники с шумоизоляцией – для комфортного прослушивания музыки или аудиокниг в пути;
- шляпа, кепка или бандана защитят от солнца и ветра;
- карта, чтобы отмечать страны, которые уже посетил путешественник;
- компактная аптечка, содержащая необходимые лекарства и средства для первой помощи;
- гамак для отдыха на природе;
- удобный спальный мешок;
- книга о путешествиях или путеводителе вдохновит на новые приключения.
Подарочные сертификаты
Если вы не уверены в потребностях путешественника, но хотите подарить что-нибудь действительно полезное, сертификат станет идеальным вариантом.
Например:
- подарочный сертификат на проживание в отеле или в СПА-комплексе;
- сертификаты на различные туры, экскурсии, походы и т.п.;
- ваучер на перелет или поездку с транспортной компанией.
Оригинальные подарки для туристов
Оригинальные подарки точно запомнятся надолго и гарантируют хорошее настроение.
Можно выбрать:
- персонализированные аксессуары, например, брелок с именем или компас с гравировкой;
- абонемент на онлайн-курсы по изучению иностранного языка – это будет полезно тем, кто планирует путешествовать самостоятельно;
- сертификат на мастер-класс по фотографии или видеосъемке, чтобы сделать путешествие еще более ярким;
- подписка на сервис для планирования путешествий – удобный инструмент для организации поездок;
- набор для пикника, чтобы насладиться красотой природы;
- гамак для отдыха на природе.
- удобный спальный мешок для комфортного сна в походе
Подарки активного отдыха
Туристы, выбирающие активный отдых, оценят специализированное снаряжение:
- маска, ласты, аквашузы или водонепроницаемый чехол для телефона для любителей дайвинга;
- трекинговые ботинки, дождевик, легкая куртка-ветровка или специальные носки;
- маска, шлем, тёплые перчатки или термобелье для горнолыжного спорта или походов.
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