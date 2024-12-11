Что подарить на Новый год руководителю: идеи, за которые не будет стыдно

Праздничный сезон в разгаре, поэтому важно вовремя позаботиться о подарках. Если с выбором презента для друзей или родных обычно проблем не возникает, то вопрос "что подарить руководителю" заставляет изрядно поразмыслить.

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В первую очередь важно соблюдать правильную дистанцию. Подарок должен быть уместен и актуален, чтобы не перейти границу деловых взаимоотношений и одновременно порадовать приятной и полезной вещью. OBOZ.UA предлагает список вариантов, которые можно подарить руководителю.

Как выбрать подарок для руководителя

Немного понаблюдав за руководителем на работе, можно сделать выводы о том, какой презент может ему понравиться.

В деловом этикете есть несколько общих правил, которые не следует нарушать.

Прежде всего избегайте слишком личных подарков. К этой категории относятся духи, ювелирные украшения, одежда и т.д. С такими подарками легко попасть в неловкое положение.

Не стоит дарить ничего, что напоминало бы руководителю или руководительнице о возрасте. Какие-нибудь сувениры или кондитерские изделия с шутливыми надписями уместны будут для друзей или коллег.

Обращайте внимание на качество. Если позволяет бюджет, лучше приобрести полезную небольшую практическую вещь, чем массивный подарок сомнительного качества, что сломается за месяц.

Выбирая в подарок кофе, чай или алкоголь, убедитесь, что руководитель употребляет эти продукты, иначе он просто не сможет их оценить.

Идеи подарков

Поэтому, изучив привычки и зная интересы руководителя, выбрать подарок будет легче.

Есть и несколько универсальных идей:

канцелярские принадлежности – главное, чтобы вещи были качественными, возможно, брендовыми и вписывались в интерьер кабинета;

элитный алкоголь, набор бокалов, набор сомелье – если руководитель употребляет алкоголь;

креативная или винтажная настольная лампа;

картина или карта мира на стену;

ионизатор или увлажнитель воздуха;

набор книг;

шахматы, нарды или другие интеллектуальные игры;

кошелек или картхолдер;

подарочный сертификат;

набор кофе или чая.

Если ваш руководитель автомобилист, на рынке автомобильных аксессуаров есть большой выбор предметов, делающих поездку более комфортной. Конечно, все зависит и от бюджета. Можно выбрать наборы для чистки авто: чрезвычайно полезный презент – руководитель с благодарностью вспомнит о вас, когда будет чистить снег с машины с помощью специальных скребков и щеток. Или обратите внимание на предметы комфорта в салоне – вешалки, полочки, подстаканники, подлокотники, сумки или сетки для багажного отделения и т.д. Они точно пригодятся в дальней дороге.

Если в коллективе царит дружеская непринужденная атмосфера, а ваш руководитель любит пошутить и посмеяться, можно выбрать из категории оригинальных и смешных подарков. Или вообще подойти к задаче с творчеством – сделать фотоколлаж или нарезку видео, обыграв любимые высказывания руководителя.

Универсальные зимние подарки – теплые перчатки или шарф – пригодятся, если вы ищете практический и бюджетный подарок.

Подарки со скрытыми затратами следует обходить вниманием. Так хороший жест может превратиться в дополнительное бремя. Эта категория включает подписки на сервисы или услуги, за которые затем дополнительно ежемесячно придется доплачивать. Какие еще подарки на Новый год дарить не стоит – читайте в материале.

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