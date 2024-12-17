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Что подарить подругам на Новый год: идеи на любой возраст и бюджет

Елена Былим
Общество
3 минуты
171
Что подарить подругам на Новый год: идеи на любой возраст и бюджет

Выбор подарка для подруги на Новый год 2025 года может стать настоящим испытанием, ведь хочется удивить и порадовать близкого человека. Важно учитывать ее вкусы, увлечения и стиль жизни, чтобы презент был не только красивым, но и полезным.

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Вне зависимости от бюджета, существует множество вариантов, которые точно понравятся вашей подруге. От символических безделушек до стильных аксессуаров – выбор зависит только от вашей фантазии. OBOZ.UA предлагает узнать, какие подарки будут актуальны в этом году для девушек.

Подарки с воспоминаниями

Один из самых эмоциональных подарков – карта с общими фото и локальными шутками за год. Ее можно создать на ватмане, разделив его на 12 месяцев и разместить на каждом фото с короткими историями. Такой презент продемонстрирует, как вы цените проведенное вместе время.

Что подарить подругам на Новый год: идеи на любой возраст и бюджет

Практические аксессуары

Если вы хорошо знаете стиль подруги, отличным выбором станет сумка, рюкзак, клатч или кошелек. Это не только практичный, но и стильный подарок, который покажет ваше внимание к его вкусам.

Мастер-классы и сертификаты

Подарите подруге возможность научиться чему-то новому: от уроков танцев, выработки керамики до езды на квадроцикле, или занятий по флористике. Сертификат на мастер-класс станет прекрасной возможностью попробовать то, о чем она давно мечтала.

Что подарить подругам на Новый год: идеи на любой возраст и бюджет

Украшения ручной работы

Уникальные украшения ручной работы всегда остаются вне времени. Вы можете приобрести их у мастеров или создать собственноручно, если хотите сделать подарок еще более персонализированным.

Косметика и средства по уходу

Если подруга любит уход за собой, набор качественной косметики или средств для волос и тела станет удачным выбором. Важно учесть ее тип кожи и индивидуальные предпочтения.

Что подарить подругам на Новый год: идеи на любой возраст и бюджет

Уют и декор

Для любительницы создавать уютную атмосферу дома подойдут стильные свечи, аромадиффузоры или вазы. Главное, чтобы декор гармонировал с ее интерьером.

Для любительниц растений

Самодельный набор для выращивания цветов – отличная идея для обожающих природу. В комплекте можно подарить семена, горшок и землю для создания собственного зеленого оазиса.

Что подарить подругам на Новый год: идеи на любой возраст и бюджет

Подарки для зимних вечеров

Комплект для домашнего кинотеатра, включающий плед, попкорн и напитки, – идеальный выбор для долгих зимних вечеров. Это подарит подруге уют и хорошее настроение.

Трендовые гаджеты

Светодиодное кольцо для селфи порадует любую любительницу соцсетей. Оно обеспечит качественное освещение фото и видео и станет незаменимым аксессуаром.

Что подарить подругам на Новый год: идеи на любой возраст и бюджет

Подарки для спорта

Если подруга интересуется спортом, ей пригодятся фитнес-резинки, гантели или мяч для упражнений. Это поможет ему оставаться активной и поддерживать форму.

Косметические наборы

Перед Новым годом многие бренды предлагают праздничные косметические наборы. Это универсальный и всегда актуальный подарок, радующий своим разнообразием.

Что подарить подругам на Новый год: идеи на любой возраст и бюджет

Модная одежда

Худые – стильный и практичный элемент гардероба, который подойдет каждой. Его можно сочетать со многими образами, и он дарит комфорт в любое время года.

Оригинальная канцелярия

Планеры и креативная канцелярия станут отличным подарком для тех, кто любит планировать и вести записи. Они будут вдохновлять достижения новых целей в грядущем году.

Сладости для настроения

Баночка с желейными мишками или полезными конфетами со смешной надписью станет приятным сюрпризом. Это вкусный и универсальный подарок любой девушке.

Фотосессия или ящик для украшений

Сертификат на фотосессию или изящный ящик для украшений – это подарки, которые понравятся каждой. Они оставят приятные воспоминания и помогут сохранить драгоценные моменты.

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