Что подарить подругам на Новый год: идеи на любой возраст и бюджет

Выбор подарка для подруги на Новый год 2025 года может стать настоящим испытанием, ведь хочется удивить и порадовать близкого человека. Важно учитывать ее вкусы, увлечения и стиль жизни, чтобы презент был не только красивым, но и полезным.

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Вне зависимости от бюджета, существует множество вариантов, которые точно понравятся вашей подруге. От символических безделушек до стильных аксессуаров – выбор зависит только от вашей фантазии. OBOZ.UA предлагает узнать, какие подарки будут актуальны в этом году для девушек.

Подарки с воспоминаниями

Один из самых эмоциональных подарков – карта с общими фото и локальными шутками за год. Ее можно создать на ватмане, разделив его на 12 месяцев и разместить на каждом фото с короткими историями. Такой презент продемонстрирует, как вы цените проведенное вместе время.

Практические аксессуары

Если вы хорошо знаете стиль подруги, отличным выбором станет сумка, рюкзак, клатч или кошелек. Это не только практичный, но и стильный подарок, который покажет ваше внимание к его вкусам.

Мастер-классы и сертификаты

Подарите подруге возможность научиться чему-то новому: от уроков танцев, выработки керамики до езды на квадроцикле, или занятий по флористике. Сертификат на мастер-класс станет прекрасной возможностью попробовать то, о чем она давно мечтала.

Украшения ручной работы

Уникальные украшения ручной работы всегда остаются вне времени. Вы можете приобрести их у мастеров или создать собственноручно, если хотите сделать подарок еще более персонализированным.

Косметика и средства по уходу

Если подруга любит уход за собой, набор качественной косметики или средств для волос и тела станет удачным выбором. Важно учесть ее тип кожи и индивидуальные предпочтения.

Уют и декор

Для любительницы создавать уютную атмосферу дома подойдут стильные свечи, аромадиффузоры или вазы. Главное, чтобы декор гармонировал с ее интерьером.

Для любительниц растений

Самодельный набор для выращивания цветов – отличная идея для обожающих природу. В комплекте можно подарить семена, горшок и землю для создания собственного зеленого оазиса.

Подарки для зимних вечеров

Комплект для домашнего кинотеатра, включающий плед, попкорн и напитки, – идеальный выбор для долгих зимних вечеров. Это подарит подруге уют и хорошее настроение.

Трендовые гаджеты

Светодиодное кольцо для селфи порадует любую любительницу соцсетей. Оно обеспечит качественное освещение фото и видео и станет незаменимым аксессуаром.

Подарки для спорта

Если подруга интересуется спортом, ей пригодятся фитнес-резинки, гантели или мяч для упражнений. Это поможет ему оставаться активной и поддерживать форму.

Косметические наборы

Перед Новым годом многие бренды предлагают праздничные косметические наборы. Это универсальный и всегда актуальный подарок, радующий своим разнообразием.

Модная одежда

Худые – стильный и практичный элемент гардероба, который подойдет каждой. Его можно сочетать со многими образами, и он дарит комфорт в любое время года.

Оригинальная канцелярия

Планеры и креативная канцелярия станут отличным подарком для тех, кто любит планировать и вести записи. Они будут вдохновлять достижения новых целей в грядущем году.

Сладости для настроения

Баночка с желейными мишками или полезными конфетами со смешной надписью станет приятным сюрпризом. Это вкусный и универсальный подарок любой девушке.

Фотосессия или ящик для украшений

Сертификат на фотосессию или изящный ящик для украшений – это подарки, которые понравятся каждой. Они оставят приятные воспоминания и помогут сохранить драгоценные моменты.

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