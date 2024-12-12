Что подарить на Новый год невестке и зятю: лучшие варианты

Новогодние праздники – время, когда нужно подготовить хорошие подарки всем близким. И если выбрать что-то кровной родне проще, ведь вы хорошо знаете друг друга, над подарками таким близким родственникам, как зятья и невестки, приходится поломать голову.

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Конечно, лучший способ выбрать что-то действительно удачное, это больше интересоваться жизнью этих членов семьи. Тем не менее, OBOZ.UA собрал несколько советов, которые помогут сориентироваться даже если вы не успели пока хорошо познакомиться.

Косметика

Это стереотип, что мужчинам не нравится, когда им дарят косметику. Такой подарок может быть уместен для любого. Главное – это правильно подобрать средства.

К примеру, невестке точно понравятся увлажняющая косметика для тела, которая становится актуальной зимой, а зятю, если он носит бороду, уместно будет подарить хороший набор по уходу за ней. В любом случае можно подарить сертификат в любимый магазин, тогда каждый сможет выбрать для себя все нужное и приятное.

Развлечения и спорт

Поинтересуйтесь, чем увлекаются ваши невестки и зятья. Это может подсказать целый ворох идей хороших подарков. Спортсменам понравится термобелье, снаряжение для любимого вида спорта, сертификат на тренировку или абонемент на матчи любимой команды. Меломаны обрадуются билетам на концерты любимых исполнителей. Туристы – термокружкам, карематам, палаткам и другому снаряжению для путешествий. Увлеченные читатели – новым бестселлерам или электронным книгам.

В конце концов, каждый сейчас пользуется теми или иными онлайн-сервисами развлечений. Кто-то любит смотреть сериалы на стримингах, кто-то - слушает музыку, кому-то по душе подкасты. Подарите годовую подписку на любимую платформу. Это тоже обрадует зятя или невестку.

Гаджеты для отключения электричества

Все мы сейчас страдаем из-за периодических отключений электроэнергии, которые устроили нам российские оккупанты. Товары, которые помогут пережить эти отключения в свете и тепле точно понравятся и зятю, и невестке. Это может быть мощный повербанк, грелка для рук, аккумуляторная лампа, свечи (в том числе ароматические), теплый плед, газовая горелка для приготовления пищи и т.д.

Самодельные подарки

Вещи, сделанные своими руками, точно покажут вашему зятю или невестке, что вы рады приветствовать их в семье. И простор для фантазии здесь огромен. Это может быть связанный собственноручно теплый шарф, вышитая картина или даже самодельная мебель. Главное – вложить в подарок частицу своего тепла.

Домашний декор и товары для уюта

Нет лучшего способа пожелать новоприобретённому члену семьи домашнего уюта, чем подарить что-нибудь из домашнего декора или какие-то приятные в быту вещи. Не ограничивайте себя рамками для фотографий. Выберите хороший постер на интересную тему, приобретите ортопедическую подушку или красивую гирлянду. Но постарайтесь учесть при этом стиль дома, в котором живет семья ваших детей.

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