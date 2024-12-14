Новый год-2025: лучшие подарки для коллег
Сезон елок, гирлянд и тайных Сант в разгаре. Последние годы особую популярность приобрела традиция дарить друзьям или коллегам интересные тематические подарки в канун праздника.
При выборе следует обращать внимание, прежде всего, на интересы, предпочтения и потребности. OBOZ.UA собрал варианты подарков для коллег.
Универсальные подарки
В списке универсальных подарков – вещи, которые будут актуальны для мужчин и женщин, независимо от должности и характера ваших отношений.
Можно подарить деревянный настольный органайзер с "вечным" календарем – отличный тематический презент, упорядочивающий рабочий стол коллеги.
Устройство для дезинфекции телефона или ноутбука всегда пригодится.
Часы обратного отсчета помогут определить, сколько дней осталось до выходных или до отпуска.
В более дорогой ценовой категории можно выбрать, например, смарт-колонку, которая способна управлять любыми устройствами в доме (регулировать звук, свет, кондиционер и т.п.).
Любителям комнатных растений можно подарить "денежное" дерево для привлечения финансов или другие цветы в горшке.
Коврик для мышки в оригинальном стиле будет практичным и полезным вариантом.
Аромасвечи с приятным ароматом создадут приятную атмосферу дома.
Можно приобрести подарочный набор из любимых вкусностей, предварительно определив предпочтения коллеги – кто-то может не употреблять сахар, лактозу или аллергию на мед или орехи.
Среди других универсальных вариантов:
- беспроводное зарядное устройство для телефона;
- подарочный сертификат;
- очки для работы на компьютере;
- многофункциональный органайзер для разных канцелярских "мелочей";
- маятник или другие вещи для антистресса;
- стильная визитница.
Интересные и оригинальные подарки
Популярности набирают разнообразные антистресс-статуэтки, например, в виде солевого облака, наполненного специальным раствором, способным формировать узоры.
Чашка с интересной надписью с подставкой для подогрева пригодится в холодные зимние дни.
Ланчбокс с отделениями точно пригодится тем, кто предпочитает домашние перекусы или здоровое питание.
Если коллега любит спорт – список вариантов значительно сужается. В зависимости от предпочтений можно подарить какой-то спортивный инвентарь или специальную одежду для спортзала.
Наушники – всегда актуальный и практичный презент.
Узнайте, не хочет ли коллега научиться чему-то новому. Возможно, он давно мечтает о курсе по графическому дизайну, иностранному языку или же хочет попробовать себя в искусстве. Курс на обучение – уместный подарок для желающих саморазвития.
Среди вариантов также:
- привлекательная многоразовая бутылка для воды;
- блокнот-мотиватор, содержащий страницы с интересной информацией;
- оригинальная настольная лампа-подставка.
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