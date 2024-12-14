Новый год-2025: лучшие подарки для коллег

Сезон елок, гирлянд и тайных Сант в разгаре. Последние годы особую популярность приобрела традиция дарить друзьям или коллегам интересные тематические подарки в канун праздника.

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При выборе следует обращать внимание, прежде всего, на интересы, предпочтения и потребности. OBOZ.UA собрал варианты подарков для коллег.

Универсальные подарки

В списке универсальных подарков – вещи, которые будут актуальны для мужчин и женщин, независимо от должности и характера ваших отношений.

Можно подарить деревянный настольный органайзер с "вечным" календарем – отличный тематический презент, упорядочивающий рабочий стол коллеги.

Устройство для дезинфекции телефона или ноутбука всегда пригодится.

Часы обратного отсчета помогут определить, сколько дней осталось до выходных или до отпуска.

В более дорогой ценовой категории можно выбрать, например, смарт-колонку, которая способна управлять любыми устройствами в доме (регулировать звук, свет, кондиционер и т.п.).

Любителям комнатных растений можно подарить "денежное" дерево для привлечения финансов или другие цветы в горшке.

Коврик для мышки в оригинальном стиле будет практичным и полезным вариантом.

Аромасвечи с приятным ароматом создадут приятную атмосферу дома.

Можно приобрести подарочный набор из любимых вкусностей, предварительно определив предпочтения коллеги – кто-то может не употреблять сахар, лактозу или аллергию на мед или орехи.

Среди других универсальных вариантов:

беспроводное зарядное устройство для телефона;

подарочный сертификат;

очки для работы на компьютере;

многофункциональный органайзер для разных канцелярских "мелочей";

маятник или другие вещи для антистресса;

стильная визитница.

Интересные и оригинальные подарки

Популярности набирают разнообразные антистресс-статуэтки, например, в виде солевого облака, наполненного специальным раствором, способным формировать узоры.

Чашка с интересной надписью с подставкой для подогрева пригодится в холодные зимние дни.

Ланчбокс с отделениями точно пригодится тем, кто предпочитает домашние перекусы или здоровое питание.

Если коллега любит спорт – список вариантов значительно сужается. В зависимости от предпочтений можно подарить какой-то спортивный инвентарь или специальную одежду для спортзала.

Наушники – всегда актуальный и практичный презент.

Узнайте, не хочет ли коллега научиться чему-то новому. Возможно, он давно мечтает о курсе по графическому дизайну, иностранному языку или же хочет попробовать себя в искусстве. Курс на обучение – уместный подарок для желающих саморазвития.

Среди вариантов также:

привлекательная многоразовая бутылка для воды;

блокнот-мотиватор, содержащий страницы с интересной информацией;

оригинальная настольная лампа-подставка.

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